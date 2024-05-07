'Самокоронований' Путін тепер зосередиться на війні, йому потрібні союзники, - WSJ

Диктатор зосередиться на налагоджуванні зовнішніх союзів із Китаєм, Іраном, КНДР та низкою країн Африки.

Володимир Путін офіційно інавгурований президентом Росії на ще один шестирічний термін. Подія відбулася в розкішному стилі в одному із залів Кремля. Тепер він зосереджений безпосередньо на війні в Україні - і альянсах, необхідних йому для забезпечення перемоги.

Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, після вторгнення Путін підтримував тісні стосунки з багатьма країнами, які поділяють його настороженість щодо США та Заходу. Іран надав ракети та безпілотники. Північна Корея відправила боєприпаси та іншу зброю. В Африці він також знайшов созників, видаючи себе захисником традиційних релігійних цінностей.

Шукає альянси

Немає ближчого союзника для Росії, ніж Китай. Є ознаки того, що їхні інтереси збігатимуться ще тісніше в найближчі місяці та роки.

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"Ми були і будемо відкриті для зміцнення добрих відносин з усіма країнами, які бачать у Росії надійного та чесного партнера. І це справді світова більшість. Ми не відмовляємося від діалогу із західними державами. Вибір за ними: чи мають вони намір продовжувати спроби стримувати розвиток Росії, продовжувати політику агресії, безперервного тиску на нашу країну роками, чи шукати шлях до співпраці та миру", - заявив Путін під час промови у Великою Кремлівському палаці.

"Путін очевидно цінує відносини з Китаєм понад усе, і, здається, китайці зараз більше, ніж будь-коли раніше, схиляються до Росії", - сказав Дональд Дженсен, старший радник з питань Росії та Європи в Інституті миру США у Вашингтоні.

Пекін відіграв вирішальну роль у перші дні війни, забезпечивши пункт призначення для російської нафти та газу після того, коли західні санкції закрили ринки в Європі та більшій частині решти світу. Хоча Китай утримується від постачання зброї та боєприпасів, він постачає важливі мікроелектронні компоненти та інші матеріали від маршрутизаторів до кулькових підшипників, які, за даними США, можуть бути використані для підтримки військових зусиль Росії. Путін заявив, що планує відвідати Китай пізніше цього місяця. Очікується, що він і Сі поглиблять свої політичні та економічні зв’язки.

Сі Цзіньпін відвідає Європу цього тижня, де, серед іншого, відвідає Сербію, щоб відзначити 25-ту річницю бомбардування НАТО посольства Китаю в Белграді, в результаті якого загинуло троє людей і сильно сколихнуло відносини між Китаєм і США. США вибачилися за бомбардування, в якому вони звинуватили застарілі карти, але Китай наполегливо використовує цей інцидент як аргумент проти розширення НАТО. Китайський лідер також їде до Угорщини, щоб зустрітися з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який підробив має тісні економічні зв’язки з Пекіном і постійно виступає проти ініціатив ЄС щодо допомоги Україні.

"Китай - це рятівний круг для Росії", сказав Леон Арон, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва.

Втім, Путін також потребує дружби з Іраном та КНДР, хоч великого бажання зближуватися у нього нема. Окрім безпілотників, Іран незабаром може надіслати балістичні ракети до Москви. Після того, як Північна Корея надала РФ матеріальні засоби, росіяни заблокували ООН від моніторингу міжнародних санкцій проти Пхеньяна, поставивши під сумнів їхню цінність, і запропонували накласти на них часові обмеження. Вашингтон і його союзники заявили, що вважають, що цей крок Москви спрямований на те, щоб запобігти контролю за розширеним газопроводом зброї між Пхеньяном і Москвою. Російські офіційні особи відкинули це твердження.

"Те, що у вас є, - це ці чотири країни, які справді утворюють вісь. Це зручне партнерство, і воно в даний момент служить інтересам Москви, щоб тримати їх більш-менш разом, незважаючи на їхні розбіжності", - сказав Дженсен.

Путін також планує провести переговори з лідерами Куби, Лаосу та Гвінеї-Бісау після інавгурації, що є ще одним свідченням його зосередженості на поглибленні закордонних відносин Росії.

Путін думатиме про війну

"Путін може дозволити собі зосередити майже всю свою увагу на війні та цих зовнішніх союзах, оскільки на шляху внутрішньої опозиції вже дуже мало. Ескалація хвилі репресій змусила замовкнути майже всіх його критиків. Найвідоміший із них, Олексій Навальний, помер у лютому в арктичній колонії за обставин, які досі не з’ясовані. Інші втекли на заслання або, як Володимир Кара-Мурза, відбувають тривалі терміни ув'язнення", - пише видання.

"Скоріше, це остання фаза самокоронації", - описав інавгурацію Путіна Арон.

Зростає очікування, що перестановки в кабінеті міністрів РФ призведуть до того, що деякі видатні фігури підуть у відставку. У довгостроковій перспективі Путін, швидше за все, буде зосереджений на підтримці та розбудові відносин, які поставили Росію на порозі досягнення вирішальної переваги у війні.

"Путін буде витрачати більшу частину свого часу на роздуми про війну, включно з роздумами про зовнішні відносини, тому що Росія не в змозі економічно опанувати весь Захід сама", - сказав Брайан Тейлор, професор політології Сіракузського університету.

Інавгурація Путіна

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у позолоченому Андріївському залі Великого Кремлівського палацу, де колись коронували російських царів, Володимир Путін склав присягу на вірність конституції Росії під час своєї інавгурації на п'ятий президентський термін.

Російське державне телебачення секунду за секундою висвітлювало, як Путін йшов довгими коридорами своїх кремлівських володінь, а потім сів в оновлений лімузин Aurus Senat, який довіз його на церемонію.

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