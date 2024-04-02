Судно перевозило березову деревину і збагачений уран для американських атомних електростанцій.

У Німеччині затримали російське судно з підсанкційними товарами, які мали доправити до США.

Як пише Bild, вантажне судно Atlantic Navigator II, що прямувало із Санкт-Петербурга до США, було змушене зайти в німецький порт Росток через пошкодження гребного гвинта. Під час огляду інспектори митниці виявили на борту товари, які перебувають під санкціями ЄС, і заборонили кораблю продовжувати шлях.

Як повідомила газета Ostseezeitung, судно перевозило березову деревину і збагачений уран для американських атомних електростанцій, і затримано воно було саме через деревину. Загальна вартість вантажу становить близько 40 мільйонів євро. Постраждале судно значиться у флоті судноплавної компанії, яка має філії та офіси в Канаді, США, Росії (Санкт-Петербург) і Україні (Одеса) та інших країнах.

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Німецькі ЗМІ пишуть, що судно затримали саме через деревину, яка надійшла із заводів російського олігарха, що входить до санкційного списку ЄС.

Санкції проти РФ

Раніше уряд Південної Кореї ввів санкції проти двох російських суден, залучених до транспортування військових вантажів до Північної Кореї.

Зазначається, що вказані судна перевозили велику кількість контейнерів із військовим вантажем між Росією та Північною Кореєю. Також Сеул запровадив санкції проти двох російських організацій та двох осіб, які їх представляють. Вони причетні до відправки в РФ працівників Північної Кореї, включно з IT-персоналом.

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