Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти фізичних і юридичних осіб з Російської Федерації за спробу вбити опозиційного політика Олексія Навального із застосуванням нервово-паралітичної речовини.
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Про це заявили високопосадовці адміністрації президента Джо Байдена під час телефонної конференції, повідомляє Reuters.
Зокрема, рішення застосувати санкції ухвалено у взаємодії з Європейським Союзом.
Представники адміністрації президента США повторили заклик до РФ звільнити Навального з в'язниці.
Як зазначає видання, Байден вдається до жорсткішого підходу стосовно російського президента Володимира Путіна, аніж попередній глава Білого дому Дональд Трамп.
"Сполучені Штати не прагнуть перезавантажити наші відносини з Росією, і ми не прагнемо загострити їх", - сказав один із посадовців.
Санкції через переслідування Навального
- 2 березня Євросоюз офіційно запровадив санкції проти чотирьох російських чиновників у зв'язку з ув'язненням критика Кремля Олексія Навального. Обмежувальні заходи пов'язані із серйозними порушеннями прав людини.
- Зокрема, санкції запроваджено проти директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашнікова, голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, генерального прокурора РФ Ігоря Краснова і директора Федеральної служби військ національної гвардії Віктора Золотова.
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