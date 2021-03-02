Сьогодні Євросоюз офіційно запровадив санкції проти чотирьох російських чиновників у зв'язку з ув'язненням критика Кремля.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти фізичних і юридичних осіб з Російської Федерації за спробу вбити опозиційного політика Олексія Навального із застосуванням нервово-паралітичної речовини.

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Про це заявили високопосадовці адміністрації президента Джо Байдена під час телефонної конференції, повідомляє Reuters.

Зокрема, рішення застосувати санкції ухвалено у взаємодії з Європейським Союзом.

Представники адміністрації президента США повторили заклик до РФ звільнити Навального з в'язниці.

Як зазначає видання, Байден вдається до жорсткішого підходу стосовно російського президента Володимира Путіна, аніж попередній глава Білого дому Дональд Трамп.

"Сполучені Штати не прагнуть перезавантажити наші відносини з Росією, і ми не прагнемо загострити їх", - сказав один із посадовців.

Санкції через переслідування Навального

2 березня Євросоюз офіційно запровадив санкції проти чотирьох російських чиновників у зв'язку з ув'язненням критика Кремля Олексія Навального. Обмежувальні заходи пов'язані із серйозними порушеннями прав людини.

Зокрема, санкції запроваджено проти директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашнікова, голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, генерального прокурора РФ Ігоря Краснова і директора Федеральної служби військ національної гвардії Віктора Золотова.

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Автор: Віталій Саєнко