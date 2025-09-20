Переважна більшість із приблизно 30 країн так званої "коаліції охочих", які обіцяли підтримку Україні, запропонували практичну допомогу.

Україна домагається прогресу в інтенсивних переговорах щодо формалізації юридично зобов'язуючих гарантій безпеки зі Сполученими Штатами та європейськими союзниками. Про це розповів в інтерв'ю агентству Reuters перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

За його словами, це є ключовим елементом її прагнення покласти край війні з Росією. Двостороння угода зі Сполученими Штатами залишається життєво важливою, і нещодавнє зобов'язання президента США Дональда Трампа брати участь в обороні України стало "проривним моментом".

"Я думаю, що ми досягаємо прогресу. Я думаю, що цей дуже інтенсивний період обміну думками дає нам змогу набагато краще і конкретніше зрозуміти, хто готовий що зробити і хто що здатний зробити", - сказав Кислиця.

Він заявив, що переважна більшість із приблизно 30 країн так званої "коаліції охочих", які обіцяли підтримку Україні, запропонували практичну допомогу, хоча деталі все ще опрацьовуються.

Кислиця чітко попередив європейських союзників: президент Росії Володимир Путін не зупинить свою військову агресію на кордоні з Україною, і зараз саме час для рішучих дій. Якщо європейці серйозно ставляться до своєї безпеки, їм доведеться ухвалювати непрості рішення. Дипломат зазначив:

"Я вважаю, що обов'язок європейських політиків - звернутися до своїх виборців і пояснити кожному, чому їхнє благополуччя залежить від спроможності України захистити себе і весь континент".

Він назвав європейців "найкращими друзями" України, але наголосив, що співпраця зі Сполученими Штатами має ключове значення, оскільки вони забезпечують логістичну та авіаційну підтримку, а також розвідувальну інформацію, яка має вирішальне значення для довгострокової безпеки країни.

Кислиця сказав, що ще належить ухвалити рішення про те, чи матиме Київ пакет двосторонніх договорів з європейськими союзниками або багатосторонню угоду між кількома країнами.

Гарантії безпеки для України

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що не вірить у дієвість будь-яких гарантій безпеки для України. Він нагадав про "запевнення", надані Україні в рамках Будапештського меморандуму. На його думку, у разі надання більш конкретних гарантій вони не будуть ефективними.

