Він зазначив, що питання лише в тому, як швидко відбудеться відставка уряду.

У Вірменії, скоріш за все, невдовзі відбудеться зміна влади через капітуляцію у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

Таку думку висловив експерт Міжнародного інституту демократії Євген Дикий в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що питання лише в тому, як швидко це відбудеться.

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"Зробити прогноз щодо майбутнього прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна і його уряду дуже просто. Питання тільки в тому, наскільки швидко цей уряд буде відправлено у відставку — чи це питання днів, тижнів або місяців. Але в цілому можна сказати, що зміна влади з великою ймовірністю відбудеться. Уряду не пробачать поразки у війні, хоча тут велике питання, чи є вина вірменського уряду в цій поразці. Але в будь-якому випадку, за таку болючу поразку хтось повинен відповісти, і логічно, що винним виявляється керівництво країни", — заявив він.

За словами експерта, частково в цьому є вина і самого уряду.

"Крім того, є те, в чому уряд реально винен, — в замовчуванні інформації про ситуацію під час бойових дій. Коли в країні щодня розповідали, що ситуація не така погана, що армія успішно відбиває ворожі атаки, а потім раптом вночі підписується де-факто капітуляція. І тільки тоді країна дізнається, що весь цей час відбувалася катастрофа... Якби людей хоча б весь час тримали в курсі, можливо, ставлення до уряду було б іншим", — сказав він.

Також Дикий розповів, як може обернутися ситуація через п'ять років, коли прийде час переукладати мирний договір.

"Може статися все, що завгодно. Може багато змінитися і в Вірменії, і в Азербайджані, і в Росії. Питання, чи буде Росія зацікавлена ​​і мати можливість вести таку ж політику, як зараз. Зазвичай російські миротворці не люблять йти з чужих територій, але через 5 років в самій Росії може скластися така ситуація, що їм буде не до сусідніх республік, і можливо, що договір продовжений не буде", — сказав він.

Війна в Нагірному Карабасі: загострення восени 2020 року

Чергова ескалація конфлікту між Вірменією й Азербайджаном почалася вранці 27 вересня. Сторони звинуватили одна одну в обстрілі прикордонних населених пунктів і провокаціях.

У Вірменії заявили про наступ ВС Азербайджану на Нагірний Карабах, оголосивши воєнний стан і загальну мобілізацію.

Обидві сторони заявляли, що завдали противнику страшних втрат, які налічують сотні убитих і десятки знищених одиниць бойової техніки. Всі спроби добитися припинення вогню раніше зазнавали невдачі.

Домовленість про завершення війни в Карабасі

Ввечері 9 листопада після серії воєнних успіхів ВС Азербайджану і взяття стратегічно важливого міста Шуша в Карабасі президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент РФ Володимир Путін підписали заяву, в якій оголосили про повне припинення вогню і всіх військових дій у зоні нагірно-карабахського конфлікту з опівночі за московським часом 10 листопада.

Згідно з домовленостями, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, який з'єднує Нагорний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент Російської Федерації. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і в прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблоковуються всі економічні й транспортні зв'язки регіону.

Республіка Вірменія до 15 листопада має повернути Азербайджанській Республіці Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме місто Шуша.

За погодженням сторін у найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху Лачинським коридором, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту.

Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинському коридору громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках.

Довідка. У війні за Нагірний Карабах в 1991-1994 роках загинули близько 30 тисяч осіб. Тоді Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом та 7 прилеглими районами, які вірменські сили називали «буферною зоною».

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Автор: Андрій Василюк