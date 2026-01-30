Найбагатша країна Європи підвищить податки, бо злякалася за власну безпеку

Новий податок буде тимчасовим - усього на 10 років.

Через погіршення геополітичної ситуації Федеральна рада Швейцарії вирішила суттєво зміцнити обороноздатність, для чого доведеться підвищити податки. Про це йдеться у пресрелізі швейцарського уряду.

Зазначається, що на посилення швейцарської армії та цивільних служб безпеки знадобляться додаткові кошти в розмірі близько 31 мільярда швейцарських франків (приблизно 33,8 мільярда євро).

Щоб профінансувати ці витрати, уряд пропонує тимчасово та цілеспрямовано підвищити податок на додану вартість (ПДВ) на 0,8 відсоткового пункту, починаючи з 2028 року і на період десяти років. Отримані додаткові надходження спрямовуватимуться до спеціального фонду озброєння, який матиме можливість залучати позики. Пріоритетно ці кошти використовуватимуться на закупівлю озброєння для армії.

"Додаткові фінансові ресурси необхідні для захисту населення та країни, а також для того, щоб у майбутньому уникнути будь-яких ризиків для безпеки в європейській архітектурі оборони; заплановане підвищення витрат армії до 1% ВВП до 2032 року недостатнє", – зазначається в пресрелізі.

За існуючиими у Швейцарії правилами, після того, як відповідне рішення буде формалізоване та проведене через парламент, його має схвалити всенародний референдум орієнтовно влітку 2027 року. У разі схвалення підвищення ПДВ набуде чинності з 1 січня 2028 року.

Як писав УНІАН, Швейцарія може направити своїх військовослужбовців для миротворчої місії в Україні. Однак це можливо лише за наявності мандата Ради Безпеки ООН або ОБСЄ, що на практиці потребуватиме згоди як України, так і Росії. Посол Фелікс Бауманн наголосив, що Швейцарія не братиме участі в жодних механізмах примусу до миру без відповідного міжнародного мандата, але готова надати свою територію як майданчик для переговорів між Києвом і Москвою.

Також ми розповідали, що Швейцарія домоглася зниження американських мит, відправивши до Дональда Трампа делегацію бізнес-лідерів із дорогими подарунками, серед яких були годинник Rolex і персоналізований кілограмовий золотий зливок. Після цієї зустрічі США оголосили про зменшення мит на швейцарські товари з 38% до 15%, тоді як Швейцарія погодилася знизити торговельні бар’єри та збільшити інвестиції в економіку США.

