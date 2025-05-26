Вашингтон вважає першочерговою загрозою Китай.

На Заході та в НАТО очікують, що вже найближчими місяцями Сполучені Штати Америки оголосять про скорочення своєї військової присутності в Європі.

Про це з посиланням на свої джерела пише німецька газета Handelsblatt. Ініціатором цього рішення вважається головний стратег Пентагону Елбрідж Колбі. Минулого року він казав журналістам, що Штати перенапружує роль глобального лідера, тоді як країна є недостатньо підготовленою до можливого військового протистояння з Китаєм:

"Трансатлантична угода протягом тривалого часу полягала в тому, що Америка буде незамінною нацією, глобальним лідером. Європейці змогли демілітаризувати себе і вкласти свої гроші в державу загального добробуту. Але світ змінився, і ми, американці, більше не можемо нести такий тягар".

За даними видання, до кінця літа американський уряд допрацює нову національну оборонну стратегію, яка й може стати основою для скорочення військ. Йдеться не про повне виведення сил, а про поступове скорочення їхньої чисельності.

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Дипломати Північноатлантичного Альянсу повідомляють, що перебувають з адміністрацією президента США у "тісному та конструктивному контакті", однак сторони мають проблеми з узгодженням різних стратегічних пріоритетів.

Під час квітневих слухань у Конгресі верховний головнокомандувач НАТО Крістофер Каволі попереджав, що через загрозу з боку Росії скорочувати присутність військ США у Європі не варто, однак це рішення залежатиме не від нього.

Журналісти підкреслюють, що останні заяви адміністрації Трампа та торговельні війни з Європою лише сильніше дестабілізуються ситуацію. Це вказує на те, що Трамп не вважає європейців цінними союзниками.

Водночас ексголовнокомандувач армії США в Європі Бен Ходжес підкреслює, що більшість американських військових підрозділів і техніки, які наразі базуються в Європі, не відповідають актуальним потребам для Індо-Тихоокеанського регіону. У цьому контексті пріоритетними є не танки чи артилерія, а винищувачі, дрони та військово-морські сили.

Скорочення присутності США у Європі

У травні Сполучені Штати оголосили про намір зменшити свою військову присутність у Європі, що викликало занепокоєння серед союзників по НАТО.

Постійний представник США при Альянсі Метью Вітакер повідомив, що обговорення цього питання розпочнуться після саміту НАТО в Гаазі, запланованого на червень.

Цей крок є частиною ширшої стратегії адміністрації президента Дональда Трампа, яка передбачає переорієнтацію оборонних пріоритетів на Індо-Тихоокеанський регіон та зменшення витрат на європейський напрямок.

Ці плани викликали критику з боку європейських союзників та деяких американських законодавців, які вважають, що зменшення військової присутності США в Європі може послабити стримування Росії та поставити під загрозу безпеку на континенті.

У відповідь на можливе зменшення американської присутності, європейські країни, зокрема Німеччина, вже вживають заходів для посилення власної обороноздатності.

Так, Німеччина оголосила про розгортання 45-ї танкової бригади в Литві, що стане першою постійною закордонною дислокацією німецьких військ з часів Другої світової війни

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