На пошуки місця, де закопані скарби, у нього пішло два роки.

Стало відомо ім'я чоловіка, який знайшов скарб мільйонера Форреста Фенна. Через кілька місяців, він вирішив розкрити свою особистість.

Читайте такожУ Канаді патологоанатом знайшов $20 тисяч у трусах наркоторговцяПро це пише видання Outside.

Щасливим володарем скарбу став 32-річний студент-медик Джек Стюф зі штату Мічиган. Його особу підтвердили й родичі Фенна. На пошуки місця, де закопані скарби, у нього пішло два роки. 25 днів він провів у Скелястих горах.

Зазначається, що після звістки про те, що скарб знайдений, незадоволені невдачею мисливці стали обурюватися, що Фенн не назвав ім'я знайшов скарб, і припускали, що ніякого скарбу і зовсім не було. Тоді, через кілька тижнів, Фенн опублікував фотографії зі скринею, а ще пізніше розповів, в якому штаті його знайшли.

Скарб мільйонера Форреста Фенна: що відомо

У 2010 році арт-дилер Форрест Фенн сховав сундук із золотом, діамантами та антикваріатом у Скелястих горах, на північ від свого будинку в Нью-Мексико.

У своїх мемуарах «Тремтіння мисливця» Фенн опублікував вірш, в якому залишив дев'ять зашифрованих підказок. Мільйонер сказав, що сховав скарб там, де хотів би померти.

На пошуки вирушили тисячі людей, та щонайменше четверо з них загинули.

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Автор: УНІАН