Петиція із закликом встановити пам’ятник герцогу Единбурзькому вже підписали тисячі людей після того, як вона була випущена після оголошення про його смерть в п'ятницю.

У Великобританії депутати підтримали плани вшанувати пам'ять чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа статуєю на вулиці Мелл в центрі Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Mail.

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Ця пропозиція отримала міжпартійну підтримку, і депутати стверджують, що пам’ятник стане "гідною даниною, щоб вшанувати життя державної служби та обов’язку".

Вважається, що цей крок підтримує і прем’єр Борис Джонсон, заявило одне з джерел на Даунінг-стріт виданню Sunday Telegraph.

Петиція із закликом встановити пам’ятник герцогу Единбурзькому вже підписали тисячі людей після того, як вона була випущена після оголошення про його смерть в п'ятницю.

Смерть принца Філіпа: що відомо

Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. За інформацією королівської родини, він помер мирно у Віндзорському замку.

Похорон принца Філіпа не буде державним, а британську громадськість попросять не намагатися брати участь у поховальних заходах.

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Автор: Вікторія Гордієнко