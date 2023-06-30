Інформація про місцеперебування ватажка "Вагнера" наразі не достатньо надійна.

Сполучені Штати не мають достатньої інформації про місцезнаходження ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина та його найманців, що були учасниками заколоту в Росії.

Про це під час брифінгу у п'ятницю, 30 червня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє CNN.

"У нас немає інформації, яку ми вважаємо достатньо надійною, щоб підтвердити його (Пригожина – УНІАН) місцезнаходження... Ми не маємо чіткого уявлення про те, де знаходиться пан Пригожин або всі його бойовики", – сказав Кірбі.

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Проблеми Пригожина

23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин почав військовий заколот у Росії. Але наступного дня він провів переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та наказав найманцям відійти у польові табори.

Вчора російські джерела повідомили, що ватажку "Вагнера" Євгену Пригожину поставили чіткі умови через заколот, який він влаштував проти військового командування РФ. До 1 липня Пригожину дали час закрити всі справи в Росії і забрати своє майно.

Справи у ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина, схоже, зовсім кепські. Він оголосив про ліквідацію свого пропагандистського медіахолдингу "Патріот".

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