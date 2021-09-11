Афганці, в яких у Сполучених Штатах було діагностовано кір, зараз на карантині.

Сполучені Штати тимчасово призупинили авіарейси для перевезення афганських біженців у США через діагностовані випадки кору серед нещодавно прибулих афганців.

Як повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, Центри з контролю і профілактики захворювань рекомендували зробити паузу з міркувань обережності, пише Voice of America.

Четверо афганців, у яких у Сполучених Штатах було діагностовано кір, зараз перебувають на карантині.

Призупинення торкнулося, зокрема, рейсів з Німеччини та Катару.

Читайте також"Талібан" пообіцяв дати жінкам пости в уряді та пояснив розгін протестівРаніше стало відомо, що з міжнародного аеропорту столиці Афганістану вилетів ще один літак Катарських авіаліній з іноземцями на борту. Цей рейс став другим евакуаційним рейсом, дозволеним талібами з того часу, як війська США покинули Афганістан.

Перший катарський літак вилетів з Кабула в четвер. На його борту були канадці, українці, німці, британці та американці - загалом понад 100 іноземців.

Евакуація з Афганістану

Бойовики угруповання "Талібан" 15 серпня увійшли до столиці Афганістану, Кабула, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль над територією країни. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.

США та європейські країни почали евакуацію своїх громадян. Станом на 29 серпня в Україну вже прибуло шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців. Мінімум 370 громадян Афганістану, які прибули евакуаційними рейсами, попросили притулку в Україні.

Повідомлялося, що рух "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня.

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Автор: Катерина Комолова