Псакі порадила Росії врешті визначитися, яким буде подальший шлях кризи на російсько-українському прикордонні.

Білий дім відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського провести тристоронні переговори з російським главою Володимиром Путіним.

Про це на брифінгу сказала речниця Адміністрації Джен Псакі.

Вона заявила, що Путін повинен визначити, який шлях він обере: чи подальша ескалація й санкції, чи діалог.

"Мені нічого відповісти у плані подальших кроків у переговорах. Зараз усі повернулися у свої столиці й це обговорюють. Зауважу, що позиція президента і наша полягає у тому, що Путін і Росія повинні визначитися, яким буде подальший шлях. Ми готові незалежно від того, що вони вирішать. Якщо вони вирішать вторгнутися в Україну, економічні наслідки будуть далеко за межами 2014 року. Якщо вони вирішать, що захочуть брати участь у дипломатичних бесідах і переговорах, ми відкриті. І ми сподіваємося, що вони це зроблять", - відповіла Псакі.

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Пропозиція Зеленського

14 січня керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що український президент Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену провести з Росією тристоронні переговори.

За словами Єрмака, американська сторона сприйняла пропозицію з інтересом.

Своєю чергою, у Росії відповіли, що поки такої пропозиції не отримували.

Загроза повномасштабного нападу Росії на Україну: що відомо

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу у Брюсселі відбулась серія зустрічей представників РФ, США й НАТО, за результатами яких відхилили ультиматум Москви. На тлі провалу у МЗС Росії вже прямо шантажують Захід "тяжким сценарієм" для України. Таким чином Кремль нібито хоче змусити Київ виконувати "Мінські угоди".

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