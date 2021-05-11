В результаті стрілянини загинули як мінімум 11 осіб.

У Росії в школі № 175 в місті Казань сталася стрілянина з вибухом. З'явилися перші кадри наслідків стрілянини в школі зсередини.

В результаті стрілянини загинули як мінімум 11 осіб, також відомо про 32 постраждалих, в лікарні перебувають 16 осіб, пише ТАСС.

Будівля школи оточена, а учнів евакуювали в сусідній дитячий садок. Багато зі школярів вистрибували з вікон будівлі: двоє з них розбилися на смерть.

Стрілянина в школі Казані: що відомо

Вранці 11 травня в гімназії № 175 в Казані сталася стрілянина і вибух. Повідомляється про двох стрільців. Одного - Ільназа Галявієва - затримали, а другого ліквідували.

Зброя одного зі стрільців була офіційно зареєстрована, заявив глава Татарстану.

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Автор: Олег Давигора