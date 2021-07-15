У РФ вважали, що Адміністрація Трампа може реалізувати стратегічні цілі Москви.

Російський президент Володимир Путін особисто санкціонував операцію секретного шпигунського агентства з підтримки "психічно неврівноваженого" Дональда Трампа на президентських виборах у США у 2016 році.

Про це пише The Guardian з посиланням на секретні звіти Кремля у своєму розпорядженні. Незалежні експерти підтвердили правдивість документів.

У РФ вважали, що Адміністрація Трампа може реалізувати стратегічні цілі Москви, в тому числі "соціальні заворушення" у США й послабити позиції американського президента. Шпигунським агентствам було доручено "знайти практичні способи підтримати Трампа" згідно з указом Путіна.

Тоді Трамп був лідером на висунення у кандидати в президенти від республіканців.

Кремль у звітах описує Трампа "перспективним кандидатом", імпульсивним, психічно неврівноваженим і людиною з комплексом неповноцінності. The Guardian допускає, що РФ володіла компроматом на Трампа, які вона збирала під час його "неофіційних візитів" до країни.

Обговорення конфіденційних пропозицій аналітичної служби президента відбулося на зустрічі Путіна з прем’єром Дмитром Медведєвим, главою МЗС Сергієм Лавровим, міністром оборони Сергієм Шойгу та керівником Служби зовнішньої розвідки РФ Михайлом Фрадковим, секретарем РНБО. Офіційно розмова стосувалася економіки та Молдови.

Росія відмітила у звітах кілька слабкостей США: політична прірва між лівими та правими, медіапростір і настрої проти істеблішменту за президента Бараки Обами. Є параграфи про те, як РФ може ввести медіа-віруси в американське суспільне життя, які змінять масову свідомість в окремих групах.

Читайте такожСША готують нові санкції проти РосіїПісля цієї зустрічі Путін видав указ про створення нової секретної міжвідомчої комісії під керівництвом Шойгу, яка займалася реалізацією положень окреслених цілей.

У документах йдеться, що РФ тоді найбільше виграла б від перемоги республіканців, а Путін зможе "домінувати" на двосторонніх перемовинах з Трампом, зруйнувати переговорну позицію Білого дому і реалізувати сміливі зовнішньополітичні ініціативи від імені Росії.

У другій частині звіту йшлося про те, що американські санкції проти Росії за окупацію Криму у 2014 році посилили внутрішню напруженість. Документ рекомендує переорієнтувати торгівлю й експорт вуглецю в бік Китаю. Москва повинна зосередитися на впливі на США та їхні країни-сателіти, щоби повністю скасувати санкції чи їх пом’якшити.

Колишній посол Британії у Москві Сер Ендрю Вуд назвав здобуті ЗМІ документи "вражаючими": "Звіт повністю відповідає тому, чого я очікував у 2016 році, і тим паче зараз. Є багато параної. Вони (росіяни – ред.) вважають, що США несуть відповідальність за все. Це точка зору глибоко запала в душу керівництву РФ".

"Досьє" на Дональда Трампа

Перше "досьє" на Дональда Трампа було опубліковано у виданні BuzzFeed в січні 2017 року. У ньому йшлося про наявність зв'язків між представниками передвиборчого штабу Трампа і російськими спецслужбами.

Друге "досьє" містить нові дані про втручання Москви в американські вибори — зокрема, зв'язки з Росією колишнього керівника передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта. Також у ньому повідомляється про компрометуючі відомості Росії про Дональда Трампа.

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Автор: Яна Ставська