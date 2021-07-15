Росію віддавна запідозрили у втручанні в американські вибори у 2016 році / REUTERS

Російський президент Володимир Путін особисто санкціонував операцію секретного шпигунського агентства з підтримки "психічно неврівноваженого" Дональда Трампа на президентських виборах у США у 2016 році.

Про це пише The Guardian з посиланням на секретні звіти Кремля у своєму розпорядженні. Незалежні експерти підтвердили правдивість документів.

У РФ вважали, що Адміністрація Трампа може реалізувати стратегічні цілі Москви, в тому числі "соціальні заворушення" у США й послабити позиції американського президента. Шпигунським агентствам було доручено "знайти практичні способи підтримати Трампа" згідно з указом Путіна.

Тоді Трамп був лідером на висунення у кандидати в президенти від республіканців.

Кремль у звітах описує Трампа "перспективним кандидатом", імпульсивним, психічно неврівноваженим і людиною з комплексом неповноцінності. The Guardian допускає, що РФ володіла компроматом на Трампа, які вона збирала під час його "неофіційних візитів" до країни.

Fiona Shields/The Guardian

Обговорення конфіденційних пропозицій аналітичної служби президента відбулося на зустрічі Путіна з прем’єром Дмитром Медведєвим, главою МЗС Сергієм Лавровим, міністром оборони Сергієм Шойгу та керівником Служби зовнішньої розвідки РФ Михайлом Фрадковим, секретарем РНБО. Офіційно розмова стосувалася економіки та Молдови.

Росія відмітила у звітах кілька слабкостей США: політична прірва між лівими та правими, медіапростір і настрої проти істеблішменту за президента Бараки Обами. Є параграфи про те, як РФ може ввести медіа-віруси в американське суспільне життя, які змінять масову свідомість в окремих групах.

Читайте такожСША готують нові санкції проти РосіїПісля цієї зустрічі Путін видав указ про створення нової секретної міжвідомчої комісії під керівництвом Шойгу, яка займалася реалізацією положень окреслених цілей.

У документах йдеться, що РФ тоді найбільше виграла б від перемоги республіканців, а Путін зможе "домінувати" на двосторонніх перемовинах з Трампом, зруйнувати переговорну позицію Білого дому і реалізувати сміливі зовнішньополітичні ініціативи від імені Росії.

У другій частині звіту йшлося про те, що американські санкції проти Росії за окупацію Криму у 2014 році посилили внутрішню напруженість. Документ рекомендує переорієнтувати торгівлю й експорт вуглецю в бік Китаю. Москва повинна зосередитися на впливі на США та їхні країни-сателіти, щоби повністю скасувати санкції чи їх пом’якшити.

Колишній посол Британії у Москві Сер Ендрю Вуд назвав здобуті ЗМІ документи "вражаючими": "Звіт повністю відповідає тому, чого я очікував у 2016 році, і тим паче зараз. Є багато параної. Вони (росіяни – ред.) вважають, що США несуть відповідальність за все. Це точка зору глибоко запала в душу керівництву РФ".

"Досьє" на Дональда Трампа

Перше "досьє" на Дональда Трампа було опубліковано у виданні BuzzFeed в січні 2017 року. У ньому йшлося про наявність зв'язків між представниками передвиборчого штабу Трампа і російськими спецслужбами.

Друге "досьє" містить нові дані про втручання Москви в американські вибори — зокрема, зв'язки з Росією колишнього керівника передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта. Також у ньому повідомляється про компрометуючі відомості Росії про Дональда Трампа.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська