Путін двічі застав Захід зненацька і може це зробити знову в часи, коли всі надто зосереджені на Китаї й коронавірусі.

Хто моргнув першим? Після двох тижнів зростання напруги навколо України Росія оголосила про завершення "військових навчань" біля українського кордону. Оскільки Вашингтон вже скасував своє рішення відправити два військових корабля в Чорне море на тлі того, як Кремль грав м'язами, аналітики почали сперечатися: хто дав початок деескалації? Володимир Путін чи Захід?

Про це пише The Telegraph. Замість того, щоб опускатися до змагання в "битті себе в груди", яке почав Путін, справжнє питання полягає в тому, хто "моргне першим".

"Жодне з джерел напруги між Росією й Заходом не зникло. Вогонь гармат, який нищить режим припинення вогню на сході України, й тяжкий стан здоров'я дисидента Олексія Навального у в'язниці - це лише дві невралгічні проблеми, які отруюють відносини Заходу зі Сходом. Широка ворожнеча між Росією й США по всьому Близькому Сходу від Лівії через Сирію до Афганістану - це частина більшої геополітичної картинки", - йдеться в статті.

Читайте такожNZZ: Україна і Тайвань - жертви однієї війни, яку ніхто не хоче помітитиА потім, ще є Китай. Відносини Заходу з Пекіном серйозно погіршилися після появи COVID-19, а також суперечок про його походження й способів комуністичного режиму боротися з пандемією. Росія вбачає в цьому можливість посилити свої стратегічні позиції. П'ять років тому Вашингтон використав "китайську карту", щоб ізолювати Москву. Тепер Кремль і Пекін сподіваються, що їхня співпраця "поб'є" американську силу.

Пропонуючи Китаю стратегічні райони, наповнені природними ресурсами, гостро необхідними для економіки Пекіна, Росія може покращити своє становище на фронті протистояння з Європою. Переорієнтація експорту газу й нафти на Китай дає Москві доходи, на які США не можуть накласти санкції. Водночас, російська сторона захищає Пекін від схожої проблеми, коли Вашингтон намагається реагувати на проблеми навколо Тайваню й уйгурців.

"Путін двічі застав Захід зненацька. В 2014 році він окупував Крим, а потім в 2015-му вторгся в Сирію. Те, що він поки що не анексував український Донбас, не означає, що Путін не почне діяти рішуче, коли з'явиться можливість", - йдеться в статті.

Наступ Китаю проти Тайваню може бути саме тим кризовим моментом, який розділить сили США й створить розкол на Заході в питанні, яка з криз більш пріоритетна. Зрештою, провал може відбутися в обох напрямках.

Суспільства на Заході зосереджені більше на охороні здоров'я, ніж на зовнішній політиці. Тож нас чекає довге, спекотне літо, під час якого Велика Британія й США будуть робити великі кроки, щоб взяти під контроль COVID-19 за допомогою масової вакцинації. Це передумова для того, щоб змусити економіки країн знову зростати. Але європейські союзники по НАТО досі замкнені в карантинах.

Читайте такожУ США заявили, що поки рано говорити про деескалацію ситуації біля кордону України й РФКілька країн ЄС вже дивляться на російську вакцину "Спутник V" як на рятувальне коло. Поєднання економічного ослаблення з вакцинною залежністю в ЄС дає Кремлю надію, що НАТО не буде щось робити, коли спалахне криза. Відсутність солідарності ЄС з Чехією в її конфлікті з Москвою - це доказ проблеми.

Низка криз по всій Євразії стають сплетінням викликів для адміністрації Джо Байдена. Президент США, здається, часто повторює чи й навіть пародіює Теодора Рузвельта, висловлюючись жорстко, але утримуючись від відчутних ударів. Уникання конфлікту з ядерними Росією чи Китаєм - це, вочевидь, розумно. Але дозволяти Путін чи Си Цзиньпіну визначати червоні лінії небезпечно. Тому що вони можуть вирішити перетнути такі лінії, накреслені Заходом, очікуючи, що Байден блефує.

"Від України до Тайваню зв'язок слів і намірів Вашингтона лишається небезпечно нечітким. Слабші, але уважні вороги, такі як Росія і Китай, шукають можливостей для самоствердження. Якщо вони скоординують територіальні завоювання, західна солідарність, а також його здатність контролювати події можуть бути знищені", - йдеться в статті.

Стягування військ РФ до кордону: що відбулося

РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня Кулеба наголосив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.

22 квітня в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ під час раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, у рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".

За його словами, Генеральному штабу, командувачам військ військових округів і повітряно-десантних військ доручено спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ до пунктів постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань