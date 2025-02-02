Представники бізнесу та профспілок вже висловили своє занепокоєння.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про запровадження мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що ці країни є одними з найбільших торговельних партнерів США. Трамп застосував надзвичайні економічні повноваження у спробі змусити їх боротися з нелегальною імміграцією та наркотиками, що потрапляють до Штатів.

Президент підписав три укази, заявив представник Білого дому.

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Починаючи з 4 лютого, американські імпортери будуть платити новий податок на товари з Канади і Мексики у розмірі 25% та і збір на продукцію з Китаю у розмірі 10%. Видання пише, що більшість товарів з Канади та Мексики наразі не обкладаються митами, згідно з торговельною угодою, яку Трамп підписав під час свого першого президентського терміну (2017 – 2021 роки). Водночас багато китайських товарів обкладаються податками в розмірі до 25%. І нові тарифи є доповненням до цих зборів.

"Енергетичні продукти, включаючи сиру нафту з Канади, будуть обкладатися 10% митом. Якщо будь-яка з трьох країн запровадить у відповідь власні тарифи на американські товари – що цілком ймовірно – президент Трамп пригрозив підвищити ставку тарифів у відповідь", – йдеться у матеріалі.

Раніше Трамп поскаржився на те, що китайські поставки фентанілу потрапляють до США через Мексику і Канаду. Він розкритикував китайський уряд за невиконання своїх обіцянок щодо скорочення виробництва фентанілу, а також у "майже ворожій" манері він розкритикував двох найближчих союзників США за їхню роль у сприянні наркоторгівлі.

Тарифи залишатимуться чинними доти, доки очільник Білого дому не визнає, що Канада "вжила адекватних заходів для пом'якшення цієї кризи у сфері охорони здоров'я". Крім того, американський лідер призупинив дію правил de minimis для Канади, які дозволяють безмитно ввозити до США невеликі пакунки вартістю менше 800 доларів.

Представники бізнесу та профспілок вже висловили своє занепокоєння такими обмеженнями. Для пересічного американського домогосподарства нові тарифи означатимуть втрату близько 1200 доларів річної купівельної спроможності, згідно з даними Бюджетної лабораторії Єльського університету.

"Раптове запровадження Трампом високих тарифів на товари, що переміщуються через кордони США, загрожує значним порушенням регіональних ланцюгів поставок, які стали тісно переплетеними за останні три десятиліття. Зокрема, автомобільна промисловість незабаром може зазнати величезних потрясінь", – додає WP.

Нові мита США

Наприкінці січня речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що 1 лютого США запровадять значні мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю, що раніше обіцяв зробити Дональд Трамп.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше заявив, що мешканцям його країни треба готуватися до важких часів через мита, які збирається запровадити адміністрація Трампа. ЗМІ повідомляли, що Канада відправляє до США близько 75% усього свого експорту, тому економіка країни сильно постраждає від нововведень Трампа.

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