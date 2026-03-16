У 2026 році Росія може застосувати до 9 мільйонів безпілотників, - єврокомісар

Росія може застосувати від семи до дев’яти мільйонів безпілотників у 2026 році. Таку думку висловив єврокомісар із питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє Радіо Свобода.

"Нам потрібно пам’ятати, що Росія витрачає на свою армію, у перерахунку за паритетом купівельної спроможності, близько 85% від усього оборонного бюджету Європейського Союзу. Вона також готова використати від семи до дев’яти мільйонів дронів у 2026 році", - сказав Кубілюс.

За його словами, війна Росії проти України показала нову роль безпілотників на полі бою, і Європі потрібно значно швидше нарощувати власні оборонні можливості.

Відео дня

Єврокомісар також зазначив, що на континенті не можна виключати подальшої ескалації з боку Москви.

Крім того, він зауважив, що український військовий досвід у сфері дронів уже визнають на міжнародному рівні.

Кубілюс закликав Європейський Союз інтегрувати український оборонно-промисловий потенціал в європейську оборонну індустрію. За його словами, така інтеграція є життєво важливою для сильної й незалежної оборони Європи.

Він також заявив, що Україну можна було б включити до архітектури майбутнього Європейського оборонного союзу разом із Великою Британією і Норвегією. Єврокомісар сказав:

"Це зробило б нас сильнішими. І це було б хорошим кроком для України на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі".

Збільшення кількості застосування БПЛА Росією

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія до 1 квітня планує збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців.

За його словами, війна вступила у нову стадію, і збільшення протяжності "кілл-зон" стає наслідком зростання спроможностей ударних БПЛА. Щоб перемогти в цій війні технологій, як наголосив головком, Україні потрібно нарощувати темп розробки ефективних безпілотних систем, їх закупівлі для війська та використання на полі бою.

