Інцидент стався вночі кілька днів тому.

Бродівський районний суд Львівської області на місяць взяв під варту 19-річного хлопця, який з мисливської рушниці поранив поліцейського та двох лісників.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Інцидент стався вночі кілька днів тому.

«Правоохоронці знайшли в лісі підвезення зі зрізаними соснами. Вони якраз документували злочин, і раптом з протилежного боку річки пролунали постріли. Після цього стрілок зник на мотоциклі», – йдеться у сюжеті.

Правоохоронці розшукали зловмисника. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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У результаті інциденту поліцейський з вогнепальним пораненням шиї госпіталізований. Працівники лісової охорони від госпіталізації відмовилися.

Проти затриманого хлопця розпочали кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Шварц