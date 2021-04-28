В результаті нападу також постраждали два співробітники дитячого садка. Мотиви злочинця поки невідомі.

У Китаї чоловік з ножем напав на дитячий садок. В результаті нападу постраждали 18 осіб, більшість з яких - діти.

Про це повідомляє Global Times.

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Як повідомляється, напад стався на півдні Китаю. В результаті інциденту поранення отримали 16 дітей і двоє співробітників дитячого садка. За даними видання, двоє дітей перебувають у важкому стані. Також є інформація про загиблих, проте вона поки офіційно не підтверджена.

Підозрюваний у нападі вже заарештований, ведеться розслідування.

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Автор: Катерина Лиманська