У Китаї чоловік з ножем напав на дитячий садок. В результаті нападу постраждали 18 осіб, більшість з яких - діти.
Про це повідомляє Global Times.
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Як повідомляється, напад стався на півдні Китаю. В результаті інциденту поранення отримали 16 дітей і двоє співробітників дитячого садка. За даними видання, двоє дітей перебувають у важкому стані. Також є інформація про загиблих, проте вона поки офіційно не підтверджена.
Підозрюваний у нападі вже заарештований, ведеться розслідування.
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