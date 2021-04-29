У Китаї ухвалено закон по боротьбі з розтратою їжі, спрямований на зменшення кількості харчових відходів.
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Як повідомляє Xinhua, за прийняття закону проголосували депутати Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників, він набирає чинності з дня публікації.
Відповідно до закону, кейтерингові компанії можуть стягувати додаткову плату з клієнтів, які залишають занадто багато харчових відходів.
Як уточнює TJournal, один з відомих заходів закону - штрафи для тих відвідувачів ресторанів, які замовили надмірну кількість страв і не доїли.
Банкети урядових чиновників також регламентуються законом. На державних заходах кількість і форма прийому їжі мають бути організовані економно і не перевищувати визначені стандарти.
Китай щорічно втрачає близько 35 мільярдів кілограмів зерна на етапах логістики, а в містах щодня виробляється 50 тонн харчових відходів.
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