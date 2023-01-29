Концерн Rheinmetall також заявив про готовність випускати більше боєприпасів для України і західних країн.

Генеральний директор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що його компанія готова значно збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити попит України і західних країн. Крім того, концерн замислюється про виробництво в Німеччині реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Як пише Reuters, з цього питання Rheinmetall веде переговори з американською компанією-виробником цих РСЗВ – Lockheed Martin.

"На Мюнхенській конференції з безпеки ми прагнемо укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS в Німеччині. У нас є технологія для виробництва боєголовок, а також для ракетних двигунів, і у нас є вантажівки для установки пускових установок", – зазначив Паппергер.

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Видання підкреслило, що Rheinmetall найбільше відомий випуском снарядів для 120-мм гармати танка Leopard 2.

"Ми можемо виробляти 240 тисяч танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно всьому світу", – зазначив гендиректор концерну.

Крім того, підприємство виробляє і артилерійські боєприпаси. Попит на них і танкові снаряди різко зріс після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України в лютому 2022 року. Причиною підвищеного попиту є не тільки той факт, що ці снаряди масово використовують на полі бою, а й те, що західні країни поповнюють власні запаси.

У 2022 році концерн Rheinmetall виготовив приблизно від 60 до 70 тисяч як танкових, так і артилерійських снарядів. При цьому, за словами Паппергера, виробництво можна негайно збільшити.

Війна в Україні: роль HIMARS

У новорічну ніч Збройні Сили України завдали ударів по будівлі ПТУ в передмісті Донецька із застосуванням HIMARS. Там базувалися сотні російських мобіків.

Кількома днями пізніше в Міноборони РФ вигадали, що змогли знищити аж п'ять пускових установок американських систем залпового вогню HIMARS.

Однак у Білому домі заявили, що не мають підтвердження повідомлень з Москви про те, що російські військові знищили в Україні систему HIMARS, поставлену Америкою.

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