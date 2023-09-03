Загалом вже підтверджено 160 випадків інфікування "хворобою легіонерів".

У Підкарпатському воєводстві Польщі кількість померлих внаслідок легіонельозу зросла до 19 осіб, підтвердились два нові випадки зараження.

Про це свідчать дані санітарно-епідеміологічної служби, інформує Polsat News. У всіх померлих були супутні захворювання.

Двох нових заражених госпіталізували минулого четверга. Загалом вже підтверджено 160 випадків інфікування. Найбільшу кількість хворих зафіксували у Жешуві – 107.

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Що відомо про спалах "хвороби легіонерів" в Польщі

За останні тижні у Ряшеві (Жешуві), що розташований за 100 кілометрах від українського кордону та під час повномасштабної війни став воротами для гуманітарної допомоги і військових поставок, стався спалах "хвороби легіонерів" або легіонельозу – форми пневмонії, для якої характерні лихоманка, озноб, головний та м’язовий біль, сухий кашель або сплутаність свідомості. Зараження цією хворобою, від якої помирають 5-15% пацієнтів, відбувається при вдиханні інфікованого аерозолю або через воду.

Польська влада наголошувала, що зараження понад 100 мешканців Жешува, швидше за все, сталося через воду в системі водопостачання. 28 серпня державний санітарний інспектор повідомив, що в чотирьох із дев'яти проб води, відібраних на дослідження 18 серпня було виявлено бактерії легіонели. Ще понад 100 узятих проб поки не досліджені.

Пошуки джерела зараження тривають. Агентство внутрішньої безпеки Польщі з'ясовує, чи міг спалах цієї хвороби бути актом саботажу, враховуючи роль міста як вузла для поставок зброї НАТО в Україну.

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