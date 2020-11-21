Опоненти влади вважають, що результати голосування 31 жовтня були сфальсифіковані.

У правлячій партії Грузії заявили про перемогу в другому турі парламентських виборів.

Виконавчий секретар партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе повідомив, що, за попередніми результатами, всі 17 мажоритарних кандидатів від "Грузинської мрії" виграють у другому турі парламентських виборів, повідомляє "Ехо Кавказу».

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Сьогодні другий тур парламентських виборів проходив у 17 одномандатних округах, де за підсумками голосування 31 жовтня жоден мажоритарний кандидат не отримав більше ніж 50% голосів, необхідних для перемоги.

Виборці обирали з двох кандидатів, які показали кращі результати.

"У нас є попередні результати виборів. Як і очікувалося, всі 17 кандидатів "Грузинської мрії" отримали депутатські мандати. Відповідно "Грузинська мрія" буде представлена в парламенті 90 депутатами. Серед опозиції місця розподілилися наступним чином: 36 мандатів у "Єдиного національного руху", п'ять – у "Європейської Грузії", по чотири мандати – у партій "Лело", "Стратегія Агмашенебелі", "Альянсу патріотів" і "Гірчі", у партії "Громадяни" – два мандати, а у лейбористської партії – один", – заявив Кобахідзе.

За оцінкою Кобахідзе, такий результат є "прогресом у розвитку грузинської демократії", оскільки ще ніколи в парламент Грузії не проходило відразу дев'ять партій.

Разом з тим всі вісім опозиційних партій, які подолали прохідний бар'єр за підсумками першого туру виборів, не мають наміру входити в законодавчий орган, і відмовляються від своїх мандатів. Опоненти влади вважають, що результати голосування 31 жовтня були сфальсифіковані. Протягом останніх трьох тижнів вони періодично проводили масштабні протестні акції з вимогою дострокових виборів і призначення нової адміністрації ЦВК.

Вибори в Грузії 2020

Вибори до грузинського парламенту відбулися 31 жовтня, за офіційними даними, перемогу на них здобула правляча партія "Грузинська мрія".

Опозиція, провідна сила якої - "Єдиний національний рух" колишнього президента Міхеїла Саакашвілі - називає результати голосування сфальсифікованим.

Після 31 жовтня в Грузії почалися акції протесту прихильників опозиції, які вимагали проведення нових парламентських виборів.

Другий тур проводився 21 листопада. Всі опозиційні партії відмовилися від участі у другому турі виборів і закликали своїх прихильників до повного ігнорування голосування. Попри це рішення, в бюлетенях були вказані імена кандидатів від опозиції.

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Автор: Вікторія Токарєва