Раніше в Європейському Союзі заявляли, що не проводять евакуацію дипломатичних співробітників свого представництва в Києві.

Голова представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас закликав увесь іноземний персонал негайно залишити територію нашої країни через загрозу російського вторгнення.

Про це повідомляє НВ із посиланням на джерело у місії Євросоюзу в Україні.

"З огляду на швидку зміну ситуації і після консультацій із керівництвом у Брюсселі я закликаю всіх іноземних колег місії покинути Україну якнайшвидше та продовжити роботу дистанційно", - йдеться в електронному листі від імені Маасікаса, надісланому співробітникам.

За його словами, йому шкода через таке рішення, проте він сподівається на якнайшвидше відновлення повноцінної роботи у Києві.

При цьому зазначається, що сам Маасікас залишається працювати в столиці України.

Як повідомляв УНІАН, напередодні повідомлялося, що Європейський Союз не проводить евакуацію дипломатичних співробітників Представництва ЄС у Києві. Відбувається планування дій на випадок надзвичайних ситуацій, але станом на зараз ЄС підтримує нормальну діяльність в Україні, як це відбувалося з початку кризи у 2014 році.

Раніше президент США Джо Байден закликав усіх американців, які залишаються в Україні, виїжджати з країни через загрозу російського вторгнення. Також негайно покинути Україну закликали й у Держдепі США.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може розпочати нове вторгнення в Україну у будь-який час, у тому числі під час зимових Олімпійських ігор. Блінкен зазначив, що Вашингтон продовжує "скорочувати чисельність" співробітників американського посольства в Україні і повторив заклик Держдепартаменту, аби усі американці в Україні покинули країну негайно.

Президент США Джо Байден 11 лютого провів онлайн-зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і лідерами держав-членів Альянсу, а також керівництвом Євросоюзу. Як повідомляє The Guardian із посиланням на дипломатичні джерела, Байден сказав іншим лідерам НАТО та ЄС, що США вважають, що Володимир Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну, яке може статися в найближчі кілька днів.

Також 11 лютого низка країн закликали своїх громадян залишити територію України. Серед них - Латвія, Південна Корея, Норвегія, Велика Британія, Чорногорія, Нідерланди, Естонія.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав громадян США залишити Україну протягом 48 годин. Він попередив американців, що якщо вони залишаться в Україні, то наразяться на ризик, що потім не буде жодної можливості для виїзду і не буде жодної перспективи, що США будуть здійснювати евакуацію за допомогою військових.

Також Салліван пояснив, як може виглядати російський напад на Україну. За його словами, російська атака може розпочатися будь-якого дня і, ймовірно, "почнеться з повітряного нападу і ракетних обстрілів. Подальше наземне вторгнення, очевидно, передбачатиме наступ масованих сил. Також можливе швидке просування на Київ".

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