Заводити по кілька дружин можна тільки мусульманам і то - неофіційно.

У Росії дозволили багатоженство. Але тільки для мусульман і тільки неофіційно. Відповідне рішення ухвалила Рада улемів (учених-богословів) Духовного управління мусульман Росії, повідомив муфтій Москви Ільдар Аляутдінов у розмові з "РИА Новости".

За його словами, російським мусульманам дозволяється укладати до чотирьох "релігійних шлюбів".

"Це допускається, якщо існує нездатність дружини до дітонародження за станом її здоров'я, у зв'язку із закінченням репродуктивного віку або з інших об'єктивних причин, скажімо, сексуальної несумісності подружжя. Враховується і такий факт, як небажання дружини народжувати дітей", - пояснив Аляутдінов.

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При цьому від багатоженця вимагається "справедливе і рівноправне" ставлення до всіх дружин, зокрема в матеріальному забезпеченні та наданні окремого житла кожній із них. При цьому жінки повинні дати згоду на полігамний шлюб. Якщо чоловік не може забезпечити виконання цих умов, йому забороняється заводити додаткових дружин.

Слід зазначити, що Сімейний кодекс РФ прямо забороняє полігамні шлюби, хоча покарання за порушення цієї норми не передбачено. У зв'язку з цим у Раді улемів визнали, що права жінок, які перебувають тільки в релігійному, але не в офіційному шлюбі законом не будуть захищені.

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Як писав УНІАН, російські військові, рядові учасники війни проти України, не приховують упевненості, що після захоплення українських територій Росія піде захоплювати землі й інших країн. У цьому вони прямо зізнаються в неофіційній обстановці.

Також ми розповідали, що російський диктатор зізнався, що росіяни розв'язують війни, коли їм стає нудно. Війну Путін назвав "двіжухою".

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