90-річної жінки не стало в лікарні через три тижні після госпіталізації.

90-річна жителька Виборга Клавдія Петрова, яка раніше від відчаю сама собі зробила операцію, померла в лікарні через три тижні після госпіталізації.

Про це її сім'я розповіла "КП-Петербург".

"Бабуся померла. Розтин був сьогодні, тому офіційно причину нам ще не озвучили. Але попередньо, вона померла від основної хвороби, тобто, від раку. Операція, швидше за все, не позначилася на ній. Тести на коронавірус теж вже були негативні. У неї метастази були в черевній порожнині скрізь. Поговорити нам з нею перед смертю так і не дали, ні телефоном, ні особисто", - повідомила журналістам онука пенсіонерки.

Залишила записку і взялася оперувати себе кухонним ножем

Раніше УНІАН писав, як жінка не мала сили терпіти біль і сама собі зробила вдома операцію. Вона пережила війну та блокаду, але захворіла на рак і страждала від його ускладнення - асциту, тобто скупчення вільної рідини в черевній порожнині.

Читайте також"Нікому не потрібна": у Черкаській області з річки витягли бабусю, яка хотіла втопитися (фото)Проблеми зі здоров'ям у пенсіонерки виявили два роки тому, а коли зрозуміли, що це онкологічне захворювання, рак уже давав метастази. Їй призначили лікування, але в жінки почалася водянка і була потрібна операція. При цьому в неї виявили COVID-19.

У ковідний госпіталь, куди її хотіли покласти, пенсіонерка боялася їхати та залишилася лікуватися вдома. А коли біль від рідини в черевній порожнині став нестерпний, зважилася на самостійну операцію, поки нікого немає вдома.

"Коли мама прийшла додому, бабуся лежала на спині, хоча раніше на спині вона не могла дихати. З черевної порожнини у неї витікала вода. Мама була в шоці, бабуся без нас зробила собі кілька надрізів кухонним ножем. Бабуся кричала, плакала, звинувачувала себе. Кровотеча в неї була, але зовсім трошки", - розповіла онука.

Пенсіонерка не була впевнена в результаті операції, тому навіть залишила родині прощальну записку.

"...якщо можете, пробачте мені за мій такий вчинок, але я зі своїми такими хворобами жити і терпіти більше не можу. Мені дуже боляче і важко. ... Цілую всіх вас. Ваша бабуня", - написала жінка на зошитовому листочку.

Після того, що сталося, родичі викликали "швидку", і жінку забрали в лікарню, де в неї знову підтвердився коронавірус. Спочатку стан був стабільний, а через три тижні жінка померла.

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Автор: Катерина Комолова