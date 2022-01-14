Особливу увагу приділять перекиданню військ у встановлені терміни.

Російська влада різко почала перевіряти бойову готовність військ. Перевірка нібито проходить в рамках підготовки до стратегічних командно-штабних навчань "Схід-2022".

Про це повідомляє ТАСС.

"У Збройних силах РФ тривають планові заходи зимового періоду навчання військ. В рамках підготовки до проведення стратегічного командно-штабного навчання Схід-2022 у військах Східного військового округу проводиться раптова перевірка бойової готовності", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що "у призначених районах підрозділам Східного військового округу належить відпрацювати широкий спектр завдань з організації всебічного забезпечення та виконати контрольні та залікові вправи з предметів бойової підготовки". В рамках підготовки заплановані тактично навчання і бойові стрільби на віддалених полігонах.

Читайте також"Можна йти парадним маршем до Москви": військовий експерт вказав на "дурість" ПутінаЗазначається, що особливу увагу приділять перекиданню військ у встановлені терміни.

Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

Читайте такожЄвросоюз продовжив економічні санкції проти РосіїЗа повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

Вас також можуть зацікавити новини: