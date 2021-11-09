Нове правило набуває чинності з 8 грудня.

Влада Сінгапур заявили про зупинку фінансування медичних рахунків невакцинованих громадян, якщо вони захворіють COVID-19. У лікарнях більшість пацієнтів з коронавірусом не щеплені.

Про це повідомляє Washington Post.

Влада Сінгапуру зазначила, що більшість тих, хто потребує інтенсивної терапії та збільшують навантаження на систему охорони здоров'я, не вакцинувалися від COVID-19.

"З 8 грудня 2021 року ми почнемо стягувати плату з пацієнтів з COVID-19, які не вакциновані за своїм вибором", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Ізраїлі від коронавірусу помер лідер руху антивакцинаторівТепер всі нещеплені пацієнти, яких госпіталізують з COVID-19 після 8 грудня, будуть самі оплачувати медичні рахунки, крім дітей до 12 років та громадян, яким не можна робити щеплення за медичними показаннями

У МОЗ Сінгапуру вказали, що 85% населення країни вже повністю вакциновано від COVID-19, а 18% навіть отримали бустерну дозу вакцини.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров'я України опрацьовує можливість введення так званої "ковідної амністії".

Автор: Анастасія Горбачова