Чоловік отримав рвані рани, зараз він у задовільному стані.

У американському штаті Юта 70-річний турист вижив після нападу пуми. Вона атакувала його, коли чоловік пробирався через густий гай у каньйоні Даймонд Форк.

Як пише CBS News, тварина напала на туриста й повалила його на землю. Пенсіонер не розгубився, схопив каміння й кинув його у пуму. Він продовжив жбурляти, поки дика тварина не відступила. Після цього турист дістався своєї машини й поїхав до лікарні.

За словами співробітником офісу шерифа, він отримав рвані рани на голові та руках. Наразі турист перебуває у "задовільному стані".

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Представники влади повідомили, що співробітники Відділу ресурсів дикої природи штату Юта намагалися відшукати пуму, але в них не досягли успіху.

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