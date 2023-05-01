У американському штаті Юта 70-річний турист вижив після нападу пуми. Вона атакувала його, коли чоловік пробирався через густий гай у каньйоні Даймонд Форк.
Як пише CBS News, тварина напала на туриста й повалила його на землю. Пенсіонер не розгубився, схопив каміння й кинув його у пуму. Він продовжив жбурляти, поки дика тварина не відступила. Після цього турист дістався своєї машини й поїхав до лікарні.
За словами співробітником офісу шерифа, він отримав рвані рани на голові та руках. Наразі турист перебуває у "задовільному стані".
Представники влади повідомили, що співробітники Відділу ресурсів дикої природи штату Юта намагалися відшукати пуму, але в них не досягли успіху.
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