У Білому домі назвали візит делегації Саудівської Аравії до Києва позитивним кроком.

У Сполучених Штатах Америки вважають, що розвиток відносин між Україною та Саудівською Аравією може призвести до посилення підтримки України з боку інших країн арабського регіону.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу відзначив візит делегації Саудівської Аравії до Києва та обіцяну Україні допомогу, повідомляє Укрінформ. Він підкреслив, що це був перший міністерський візит з боку держави до Києва з початку повномасштабної війни.

За словами Кірбі, обіцяна Україні допомога від Саудівської Аравіїї почне надходити вже наступного тижня. Він назвав це "позитивним кроком" у регіоні Близького Сходу. "Ми сподіваємось побачити більше від наших партнерів впродовж ближчих місяців", - відзначив він.

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Допомога Україні від Саудівської Аравії

Як відомо, 26 лютого до Києва прибув міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Того ж дня стало відомо, що Королівство Саудівська Аравія передасть Україні пакет допомоги вартістю у 400 мільйонів доларів. В ОП пояснили, що мова йде про гуманітарну допомогу на 100 мільйонів та нафтопродуктів - на 300.

Окрім того, 23 лютого Саудівська Аравія підтримала резолюцію ГА ООН про справедливий мир в Україні.

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