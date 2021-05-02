Якщо вірус не виявлений у стічних водах, це може вказувати на те, що досліджувані території можна розглядати як такі, що мають більш низький ризик поширення COVID-19.

Єврокомісія пропонує країнам ЄС як систему раннього попередження в боротьбі з пандемією перевірку стічних вод на наявність коронавірусів.

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Про це єврокомісар з питань навколишнього середовища Віргініюс Сінкявічюс заявив виданню Welt am Sonntag, повідомляє Deutsche Welle.

"Моніторинг стічних вод може бути недорогим, швидким і надійним джерелом інформації про поширення вірусу та його різновидів", - сказав він.

Країни Євросоюзу повинні "якнайшвидше створити ефективні системи моніторингу стічних вод", не більше ніж за шість місяців. У майбутньому в містах та великих населених пунктах ЄС мають брати по дві проби на тиждень.

"Якщо вірус не виявлений у стічних водах, це може вказувати на те, що досліджувані території можна розглядати як такі, що мають більш низький ризик", - сказав Сінкявічюс.

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Автор: Вікторія Токарєва