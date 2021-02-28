За словами Байдена, бойовики, по яких було завдано удару, брали участь у нападах на американських військових і коаліції в Іраку.

Президент США пояснив свій наказ про нанесення авіаудару по Сирії тим, що бойовики нападали і планують ще напади на американських військовослужбовців.

Про це йдеться в листі Джо Байдена, опублікованому на сайті Білого дому.

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Американський лідер відповідно до закону повідомляє в ньому Палату Представників і Сенат Конгресу про те, що точковий удар по інфраструктурі на сході Сирії, яка використовувалася підтримуваними Іраном бойовиками, було завдано за його вказівкою.

Ці бойовики брали участь у нападах на американських військових і коаліції в Іраку.

"Ці групи також планують подібні напади в майбутньому", - заявив Байден.

Нагадаємо, кілька днів тому американські військові завдали авіаудару по будівлі в Сирії, яка може належати збройним силам Ірану.

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Автор: УНІАН