Захоплення працівників 'Ощадбанку' в Угорщині: НБУ направляє делегацію до Будапешту

Паралельно опрацьовуються звернення до партнерів та регуляторів з цього питання.

Національний банк України направляє в Будапешт делегацію через захоплення в Угорщині інкасаторських бригад "Ощадбанку". Про це заявив голова українського національного регулятора Андрій Пишний у Facebook.

"Мій заступник Олексій Шабан з командою банку терміново відбуває у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації. Тримаємо питання на контролі", - ідеться в повідомленні.

За його словами, паралельно опрацьовуються звернення до партнерів та регуляторів з цього питання, зокрема у частині дотримання процедур CIT-контролю (контролю за перевезенням готівки та цінностей інкасаторськими службами, - УНІАН) в єврозоні та відповідних дій угорської сторони.

Пишний заявив, що Україна вимагає від влади Угорщини офіційної інформації про причини затримання працівників "Ощадбанку".

Викрадення українців в Угорщині - головні новини

5 березня в Угорщині викрали сімох співробітників державного "Ощадбанку" разом з інкасаторськими машинами і цінностями без можливості зв’язку з ними. Затримані українці керували двома банківськими автомобілями, що курсували між Австрією та Україною і перевозили готівку в рамках регулярних послуг між державними банками.

МЗС України вже надіслало офіційну ноту з вимогою негайного звільнення українських громадян. Також Україна звернеться до Європейського Союзу з проханням надати чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників і пограбування.

Згодом стало відомо, що викрадені інкасаторські машини "Ощадбанку" Угорщина сховала на території Антитерористичного центру. Ця структура є силовим підрозділом, який підпорядковується Міністерству внутрішніх справ Угорщини.

Національна податкова та митна адміністрація відкрила кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей щодо співробітників "Ощадбанку", які перевозили гроші та були затримані в Угорщині. Серед затриманих - колишній генерал української розвідки.

