Україна і РФ не наблизились до компромісу під час переговорів в Абу-Дабі, - Reuters

Донецька область залишається каменем спотикання. Жодних ознак поступок від Києва чи Москви не зафіксовано.

Українські та російські делегації відновили мирні переговори в Абу‑Дабі в п’ятницю, але жодних ознак компромісу не зафіксовано. Головне розбіження - територія Донецької області - залишається непримиренним, пише Reuters.

Москва наполягає на передачі Україні всієї східної промислової зони Донбасу як умови припинення війни, розпочатої в лютому 2022 року. Київ відмовляється робити будь-які територіальні поступки, аргументуючи це тим, що Росія не змогла захопити ці землі за чотири роки бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що територіальна суперечка була центральним питанням переговорів за участю американських посередників, і підкреслив:

"Найголовніше, щоб Росія була готова припинити цю війну, яку вона ж розпочала".

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі обговорювалися параметри припинення війни та подальша логіка переговорного процесу.

Переговори проходять на тлі посилення авіаударів Росії по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до масштабних відключень електроенергії та опалення у великих містах, включно з Києвом.

"Формула Анкориджа"

Кремль продовжує наполягати на віддачі Києвом контрольованих територій Донбасу - близько 5 тис. кв. км - і розглядає використання заморожених у США активів на суму близько 5 млрд доларів для фінансування своєї окупації. Українська сторона відкидає такі пропозиції, називаючи їх "нісенітницею".

Джерела повідомляють, що Москва наполягає на формулі, узгодженій нібито між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на саміті в Алясці минулого року, яка передбачає передачу Росії всього Донбасу і замороження ліній фронту на півдні та сході.

Мирні переговори в Абу-Дабі

Вчора в Абу-Дабі стартував перший день мирних переговорів. Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що в Абу-Дабі сторони переговорів обговорювали параметри завершення війни в Україні та подальшу логіку переговорного процесу.

Сьогодні переговори продовжились. Очікується, що сторони продовжать обгововорення головних тем зустрічі, зокрема буферні зони та механізми контролю. Деталі переговорів не розголошуються, оскільки зустріч проходить за закритими дверима.

