Біженці можуть перебувати в установі для надання притулку максимум 120 днів з моменту першого надання тимчасового житла.

Уряд Словаччини посилив правила надання тимчасового житла для біженців, вони набудуть чинності 1 липня.

Як пише Sita.sk, у МВС Словаччини зазначили, що попередня модель підтримки українців поширювалася на широке коло емігрантів, що в довгостроковій перспективі було нежиттєздатним. Також, на думку відомства, бажано, щоб мігранти якомога швидше інтегрувалися в нормальне життя і брали участь у забезпеченні основних життєвих потреб за рахунок власних коштів.

Що зміниться з 1 липня

Згідно з новим законодавством, біженці можуть перебувати в установі для надання притулку максимум 120 днів з моменту першого надання тимчасового житла. При цьому ті, хто з будь-якої причини втратили статус тимчасового притулку і згодом знову звернулися по нього, більше не зможуть користуватися безкоштовним житлом.

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Водночас біженці, які належать до категорії вразливих осіб, мають право на продовження терміну проживання в притулках:

особи, які досягли 65 років

люди з тяжкою інвалідністю, яким надається компенсація на забезпечення гуманітарної допомоги

самотній батько або мати, які виховують дитину віком до 5 років

фізична особа, яка за рішенням суду особисто виховує дитину віком до 5 років

діти віком до 5 років

Також протягом 120 днів держава має виплачувати допомогу на проживання емігрантів. При цьому обмеження не поширюється на вразливих осіб. Однак, згідно з поправкою, приватне житло має й надалі відповідати мінімальним вимогам згідно з відповідними правилами.

З 1 березня 2024 року розмір компенсації становить 5 євро на добу незалежно від віку біженців.

Українські біженці - новини

Як повідомляв УНІАН, низка провідних німецьких політиків наполягають на тому, щоб обмежити пільги для українських біженців.

Також польські громадяни стали менш прихильно ставляться до українських біженців у всіх сферах, окрім прийому українських дітей до польських шкіл.

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