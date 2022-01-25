Австралія може надати допомогу Україні на тлі ризику повномасштабного вторгнення Російської Федерації. При цьому мова не йде про військову допомогу.
Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн в інтерв'ю ABC Radio National.
"Ми сказали, що не будемо брати участь — не будемо брати участь у відношенні військової допомоги. [...] Ми просимо нашого посла з питань кібербезпеки і критичних технологій Тобі Фікіна обговорити можливі напрямки допомоги Австралії Уряду України в кібер-контексті", - заявила Пейн.
Вона нагадала, що на Україну вже здійснювалися серйозні кібератаки, імовірно, з потенційно російських джерел. При цьому глава МЗС Австралії запевнила, що влада країни підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також єдину відповідь Європи і НАТО на дії РФ.
Читайте такожУ НАТО планують створити бойові групи у південно-східній частині АльянсуПейн вказала, що в Україні проживає близько 1400 австралійців і їм рекомендували виїхати.
"Ми розуміємо, що доступність рейсів може змінитися або бути припинена в короткі терміни, і, звичайно ж, умови безпеки можуть змінитися в найкоротші терміни", - підсумувала міністр.
Кібератака на сайти держорганів України
У ніч на 14 січня була здійснена хакерська атака на ряд українських урядових сайтів. Всього було атаковано понад 70 державних ресурсів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.
Служба безпеки України розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки.
У Держспецзв'язку заявили, що це була наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.
У зв'язку з цим Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України запропонувала створити посади офіцерів з кіберзахисту у всіх органах держвлади і на всіх об'єктах критичної інфраструктури після недавньої кібератаки на урядові сайти.