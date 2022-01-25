Влада Австралії закликала своїх громадян покинути Україну.

Австралія може надати допомогу Україні на тлі ризику повномасштабного вторгнення Російської Федерації. При цьому мова не йде про військову допомогу.

Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн в інтерв'ю ABC Radio National.

"Ми сказали, що не будемо брати участь — не будемо брати участь у відношенні військової допомоги. [...] Ми просимо нашого посла з питань кібербезпеки і критичних технологій Тобі Фікіна обговорити можливі напрямки допомоги Австралії Уряду України в кібер-контексті", - заявила Пейн.

Вона нагадала, що на Україну вже здійснювалися серйозні кібератаки, імовірно, з потенційно російських джерел. При цьому глава МЗС Австралії запевнила, що влада країни підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також єдину відповідь Європи і НАТО на дії РФ.

Читайте такожУ НАТО планують створити бойові групи у південно-східній частині АльянсуПейн вказала, що в Україні проживає близько 1400 австралійців і їм рекомендували виїхати.

"Ми розуміємо, що доступність рейсів може змінитися або бути припинена в короткі терміни, і, звичайно ж, умови безпеки можуть змінитися в найкоротші терміни", - підсумувала міністр.

Кібератака на сайти держорганів України

У ніч на 14 січня була здійснена хакерська атака на ряд українських урядових сайтів. Всього було атаковано понад 70 державних ресурсів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

Служба безпеки України розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки.

У Держспецзв'язку заявили, що це була наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.

У зв'язку з цим Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України запропонувала створити посади офіцерів з кіберзахисту у всіх органах держвлади і на всіх об'єктах критичної інфраструктури після недавньої кібератаки на урядові сайти.

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