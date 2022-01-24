Потрібно зробити так, щоб РФ протистояла вся українська нація, вважає очільник Міноборони.

Очільник Міноборони України Олексій Резніков стверджує, що найкращий спосіб убезпечення країни від подальшої агресії Росії – створення умов, за яких країна-агресор зазнає неприйнятних для себе втрат й не досягне цілі.

У разі агресії РФ українцям в першу чергу самим доведеться захищати свою державу, і необхідно розвивати спроможність до цього, йдеться у колонці чиновника на "Українській правді".

За словами міністра, потрібно зробити так, щоб Росії протистояла вся українська нація – об’єднана, підготовлена й озброєна. Резніков попросив громадян зважити, як саме вони хочуть долучитися до оборони України.

"…Найкращий спосіб убезпечити Україну від подальшої військової ескалації з боку Російської Федерації – створити умови, за яких агресор понесе неприйнятні для себе втрати і не зможе досягти мети. А мета в нього одна – знищити незалежну українську державу", – зазначив чиновник.

Очільник Міноборони додав, що необхідно зробити так, щоб російській військовій машині протистояла не лише армія та інші структури сектору безпеки і оборони нашої країни, а "вся українська нація".

Читайте такожКулеба: якщо розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну і не доведеться нападати"Підготовлена, озброєна, об’єднана (українська нація – Ред.). Саме це ми маємо протиставити російським спробам спричинити в нашій країні паніку, зневіру та розгубленість. Тоді в агресора не буде жодних шансів. І навіть думок вдатися до якоїсь авантюри", – вважає Резніков.

Міністр також звернувся до громадян України із закликом.

"…я закликаю громадян зважити, у який спосіб ви готові долучитися до оборони держави. Як я зазначив, є окремі резерви бойових частин ЗСУ. Формуючи резерв ТрО (війська територіальної оборони – Ред.), ми повинні одночасно наповнювати і підвищувати якість резерву інших компонентів Збройних сил. Ви маєте вибір…", – заявив чиновник.

Нагадаємо, 1 січня 2022 року в Україні почав працювати закон "Про основи національного спротиву". Згідно із законом, головна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони нашої держави належить Силам територіальної оборони армії.

Під фразою національний спротив мається на увазі залучення всіх українців до протидії агресору, а також підготовка до такої протидії.

Загальновійськова підготовка до національного спротиву має організовуватися за територіально-зональним принципом.

Командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України призначено генерала Юрія Галушкіна.

Пізніше стало відомо, що "фундаментом" добровольчих формувань територіальних громад стануть українці, які служили в армії, в якихось військових формуваннях чи працювали у правоохоронних органах.

Агресія Росії проти України – коротка довідка УНІАН

Навесні 2014 року РФ незаконно анексувала Крим, а також російські війська вдерлися на частину Донецької та Луганської областей. Російська влада підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" і "ЛНР".

Конфлікт між Україною та Росією став ще гострішим восени минулого року. Російська сторона перекинула до кордону з українською державою багато військових та техніки.

В нашій країні та в низці держав Заходу заговорили про загрозу широкомасштабного вторгнення Росії.

Президент Володимир Зеленський у січні 2022 спробував заспокоїти громадян України – сказав, що ризик вторгнення РФ в Україну зберігається з 2014-го й не зріс.

Очільник держави також говорив, що якщо українці захищатимуть себе від армії Росії, то буде "дуже потужна війна".

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