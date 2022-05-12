Голова Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що це розслідування Ради ООН з прав людини - "тільки один з інструментів" для покарання росіян за їхні варварства.

Рада ООН з прав людини проголосувала за прийняття резолюції про початок розслідування військових злочинів РФ в Україні.

"За" прийняття резолюції проголосували 33 країни, "проти" виступили тільки дві - Китай і Еритрея. Ще 12 держав утрималися, повідомляє Sky News.

Сьогодні провідний орган міжнародної організації з прав людини провів екстрене засідання в Женеві для розгляду доказів військових злочинів Росії в Україні.

Україна стверджує, що встановила сотні підозрюваних у скоєнні військових злочинів після вторгнення Росії в країну, яке почалося в кінці лютого.

Голова офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи ухвалення резолюції більшістю голосів, підкреслив, що це розслідування ООН - "тільки один із інструментів".

"Варварські вбивства, зґвалтування і знущання над нашими людьми, жінками і дітьми не залишаться без відповіді для росіян", - зазначив Єрмак.

Верховний комісар ООН: масштаби незаконних вбивств на північ від Києва шокують

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, виступаючи на 34-й спеціальній сесії Ради, заявила, що багато злодіянь російських військових в Україні можуть бути прирівняні до військових злочинів.

Вона зазначила, що російське вторгнення в Україну обернулося загибеллю і стражданнями мирних жителів. На сьогодні лише в Київській області виявлено більше тисячі тіл цивільних осіб. Деякі з цих людей були вбиті в ході бойових дій, інші були страчені без суду й слідства. Деякі померли через те, що не отримали вчасно медичної допомоги.

"Масштаби незаконних вбивств, у тому числі повідомлення про масові страти в районах на північ від Києва, шокують. Хоча у нас є інформація про 300 таких вбивств, цифри будуть продовжувати рости в міру появи нових доказів. Ці вбивства цивільних осіб часто були навмисними...", – підкреслила Верховний комісар.

Бачелет зазначила, що мирні жителі гинули, коли переходили дорогу або виходили зі своїх сховищ у пошуках їжі й води, або коли намагалися виїхати із зони бойових дій на своїх автомобілях.

"Беззбройних місцевих чоловіків вбивали, тому що російські солдати підозрювали їх у підтримці українських сил або вважали, що вони становлять потенційну загрозу, а деяких піддавали тортурам перед тим, як убити", – заявила Бачелет.

Бачелет також нагадала про ситуацію в місті Маріуполь, жителі якого "пережили неймовірні жахи з початку збройного нападу Росії".

Як повідомляв УНІАН, Генасамблея ООН 7 квітня відсторонила Росію від членства в Раді з прав людини через звинувачення в жахливих порушеннях прав під час агресії проти України. За цей крок проголосували 93 людини, проти - 24, 58 утрималися.

Цьому передувало засідання, на якому організація обговорювала військові злочини росіян у Бучі та інших містах поблизу Києва, які були під тимчасовою окупацією РФ.

10 травня Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів проголосувала за те, щоб Чехія замінила Росію у провідному органі міжнародної організації з прав людини. У таємному голосуванні 157 країн проголосували за Чеську Республіку і 23 утрималися.

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