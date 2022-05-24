Вадим Скібіцький зазначив, що росіяни майже два тижні проводили рятувальну операцію

Військові Російської Федерації забрали з крейсера "Москва", який затопили українські військові, тіла загиблих моряків. З корабля окупанти також вилучили секретні документи.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький у коментарі Крим.Реалія.

За його словами, Росія мінімум два тижні проводила рятувальну операцію на крейсері. При цьому він вказав, що для цих цілей окупанти використовували від п'яти до семи кораблів

"В основному, це були рятувальні кораблі, катери, буксири, які діставали тіла, знімали всю апаратуру, яка там засекречена та проводили зачистку цього крейсера - діставали те, що там залишилося й що не повинно потрапити в руки третьої країни", – розповів Скібіцький.

Як раніше повідомляв УНІАН, крейсер "Москва" затонув 13 квітня, після попадання в нього ракет "Нептун", але російське військове керівництво зривають правду про причини і кількість загиблих.

За їх версією, на крейсері спалахнула пожежа, через що здетонували боєприпаси і крейсер затонув. Вперше про загиблих заговорили 22 квітня, повідомивши про одну жертву і 27 зниклих безвісти. При цьому стверджувалося, що 396 моряків врятували, а офіцери продовжать служити на Чорноморському флоті.

Пізніше з'явилося відео з нібито врятованими моряками, але не всі батьки загиблих російських моряків повірили в офіційну версію.

Водночас батькам строковиків з потопленого російського ракетного крейсера "Москва" пропонують підписати заяви, що їх сини "померли в результаті катастрофи".

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