Міністр оборони країни наголосив, що нікому не подобається спостерігати, як росіяни відпочивають в Європі.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що країна може посилити візові умови для росіян.

Про це повідомляє The Guardian.

Міністр водночас не дав однозначної відповіді щодо прямої заборони на видачу віз росіянам.

"Я, звичайно, думаю, що ми можемо посилити наші умови для отримання віз. Я не впевнений, чи пряма заборона є правильним шляхом", – сказав він в ефірі BBC Radio 4.

Воллес також наголосив на неприйнятості того, аби росіяни мали змогу відпочивати в Європі.

"Я впевнений, що нікому з ваших слухачів не подобається спостерігати, як дружини олігархів або дружини російських високопосадовців розважаються в Греції чи на півдні Франції, або на супер-яхтах по всьому світу, поки їхня армія вчиняє військові злочини в Україні", - сказав він.

Заборона віз для громадян Росії: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, за заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Перша країна зі списку вже реалізувала обмеження на в'їзд.

У Росії на тлі подібних заяв за останні два тижні кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%, а чиновники з РФ пригрозили відповіддю на заборону.

Чехія, яка головує в Раді Європейського Союзу, має намір запропонувати країнам ЄС розглянути припинення видачі шенгенських віз для росіян на засіданні в кінці серпня. На думку представників держави, це може бути дуже ефективна санкція.

При цьому у Латвії розглядають можливість анулювати візи і посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України.

14 серпня дипломати Польщі заявили про те, що працюють над забороною видачі віз громадянам Російської Федерації. Рішення з цього питання може бути вже в найближчі тижні.

18 серпня Данія заявила про те, що обмежить видачу віз росіянам незалежно від рішення ЄС. 18 серпня стало відомо про те, що росіянам доведеться чекати на фінські візи 5 місяців.

19 серпня 2022 року Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Євросоюзу анулювати видані росіянам туристичні багаторазові шенгенські візи.

Проте проти візових санкцій виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, не можна закривати кордони, адже є російські громадяни, які не підтримують війну і тікають від режиму Путіна. Однак високопоставлений німецький дипломат в розмові з CNN розповів про іншу причину, чому Шольц противиться забороні на шенгенські візи. За його словами, канцлер прагне "збалансувати свою власну партію, яка розколота між тими, хто хоче діалогу з Росією, і тими, хто хоче здаватися жорстким".

Крім німецького канцлера проти заборони на в'їзд російських туристів до Євросоюзу виступили також в Греції та на Кіпрі, в Португалії, Швеції.

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