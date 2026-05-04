В Одесі цього сезону буде більше пляжів для відпочинку: в ОВА розповіли, як їх готують

Однак Одесу та область щодня продовжують атакувати десятки дронів.

На Одещині, зокрема і в Одесі, влітку 2026 року очікується збільшення кількості чорноморських пляжів, які будуть офіційно відкриті для відпочинку, сказав у етері телемарафону начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Тенденція щодо збільшення відкриття пляжів дійсно є. Якщо у 2023 році на свій страх та ризик ми відкрили 6 чи 8 пляжів, то вже у 2025 році було відкрито 32 пляжі. Це ті пляжі, які обстежуються, де є повноцінні укриття, де можна більш безпечно відпочивати", – сказав Кіпер.

За його словами, влітку поточного року очікується збільшення кількості вказаних пляжів на узбережжі Чорного моря: "Менше, ніж 36 не буде…".

Він розповів, що пляжі, які подадуть заявки для відкриття сезону, обстежать відповідні комісії. За його словами, ділянки, на які підприємці подають заявки, мають відповідати вимогам безпеки та базового комфорту.

Водночас він визнав, що у квітні росіяни щодня запускали по Одеській області близько 50 ударних дронів, через які у регіоні зафіксовано "100 пошкоджень" у портовій, промисловій та соціальній інфраструктурі. Це стосується портів Великої Одеси та Дунаю, медичних та освітніх закладів, житлових будинків тощо.

Як писав УНІАН, у 2025 році, напередодні оздоровчого сезону, очільник Одеської ОВА також говорив про збільшення кількості відкритих пляжів. У результаті, відкрили 32 безпечні зони для купання.

У липні на Одещині, на узбережжі Чорного моря, двоє людей загинули через вибух, ймовірно, міни. Трагедія сталася на пляжі, у курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району.

