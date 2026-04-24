'Жодних росіян в кімнаті': Туск підколов Фіцо на саміті ЄС

З відставкою Орбана Фіцо на певний час може залишитися єдиним лобістом інтересів Кремля в Євросоюзі.

На саміті ЄС, що відбувся у п'ятницю на Кіпрі, вперше за багато років "не було росіян". Як пише Politico, про це жартома заявив журналістам прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Зазначається, що саме в цей час повз Туска проходив його словацький колега Роберт Фіцо. "Ні, ні, це жарт", – швидко додав Туск, підморгнувши журналістам.

Згодом польський прем'єр опублікував у соцмережі Х аналогічний за змістом пост: "Зустріч Європейської Ради. Вперше за роки в залі немає росіян. Величезне полегшення".

Жарти жартами, але інші європейські політики і дипломати у спілкуванні з Politico теж описують "абсолютно новий настрій" на зустрічах ЄС після того, як угорський прем'єр Віктор Орбан програв парламентські вибори і де-факто був списаний Москвою.

Перемогу Петера Мадяра на виборах в Угорщині Туск назвав доказом того, що "демократи не програли". Він вказав на аналогічні результати виборів у Польщі, Румунії та Молдові як на доказ того, що "є майбутнє для Європи, для демократії, для верховенства права".

Поразка Орбана: останні новини

Як писав УНІАН, після програшу на парламентських виборах Віктор Орбан припинив опиратися намірам Євросоюзу і зняв вето на кредит у 90 мільярдів євро для України.

На цьому тлі у Москві дали зрозуміти, що і так не надто покладалися на свого угорського агента.

Разом з тим словацький прем'єр Роберт Фіцо не готовий повністю порвати зв'язки з Кремлем. Днями він бідкався, що інші країни ЄС не надають дозвіл для прольоту його літака в Москву.

Вас також можуть зацікавити новини: