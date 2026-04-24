'Жодних росіян в кімнаті': Туск підколов Фіцо на саміті ЄС

На саміті ЄС, що відбувся у п'ятницю на Кіпрі, вперше за багато років "не було росіян". Як пише Politico, про це жартома заявив журналістам прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Зазначається, що саме в цей час повз Туска проходив його словацький колега Роберт Фіцо. "Ні, ні, це жарт", – швидко додав Туск, підморгнувши журналістам.
Згодом польський прем'єр опублікував у соцмережі Х аналогічний за змістом пост: "Зустріч Європейської Ради. Вперше за роки в залі немає росіян. Величезне полегшення".
Жарти жартами, але інші європейські політики і дипломати у спілкуванні з Politico теж описують "абсолютно новий настрій" на зустрічах ЄС після того, як угорський прем'єр Віктор Орбан програв парламентські вибори і де-факто був списаний Москвою.
Перемогу Петера Мадяра на виборах в Угорщині Туск назвав доказом того, що "демократи не програли". Він вказав на аналогічні результати виборів у Польщі, Румунії та Молдові як на доказ того, що "є майбутнє для Європи, для демократії, для верховенства права".
Як писав УНІАН, після програшу на парламентських виборах Віктор Орбан припинив опиратися намірам Євросоюзу і зняв вето на кредит у 90 мільярдів євро для України.
На цьому тлі у Москві дали зрозуміти, що і так не надто покладалися на свого угорського агента.
Разом з тим словацький прем'єр Роберт Фіцо не готовий повністю порвати зв'язки з Кремлем. Днями він бідкався, що інші країни ЄС не надають дозвіл для прольоту його літака в Москву.