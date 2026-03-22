Війна в Ірані: британський підводний човен із 'Томагавками' прибув на Близький Схід

Атомний підводний човен HMS Anson прибув до Аравійського моря, що відкриває Великій Британії можливість завдати ракетних ударів по Ірану у разі загострення конфлікту, пише Daily Mail.
За даними військових джерел, субмарина озброєна крилатими ракетами Tomahawk Block IV із дальністю до 1600 км, а також важкими торпедами Spearfish. Вона вийшла з порту Перт 6 березня та нині, ймовірно, перебуває у північній частині регіону на бойовому чергуванні.
Це розгортання відбувається на тлі зміни позиції Лондона. Як повідомляє уряд, прем’єр-міністр Кір Стармер дозволив США використовувати британські бази не лише для оборонних, а й для потенційних ударів по іранських цілях, зокрема в районі Ормузької протоки.
Раніше такі дозволи надавалися лише для запобігання атакам, однак тепер їх розширили в рамках концепції "колективної самооборони" для захисту судноплавства.
За інформацією джерел, у разі відповідного політичного рішення наказ на удар віддаватиметься з командного центру у Нортвуді, а сам HMS Anson зможе випустити залп із чотирьох ракет.
Субмарина належить до найсучасніших у флоті: вона оснащена ядерним реактором, який дозволяє працювати без дозаправки до 25 років, і може тривалий час залишатися непоміченою під водою. Водночас автономність обмежена запасами провізії – приблизно на три місяці для екіпажу з 98 осіб.
У Міністерстві оборони Великої Британії відмовилися коментувати точне місцезнаходження субмарини, зазначивши лише, що постійно переглядають військову присутність у регіоні.
Як повідомляв УНІАН, справжня драма розгортається у водах Червоного моря, де гордість флоту Gerald R. Ford опинилася в критичному стані та прямує до найближчого порту на ремонт.
Причиною екстреної втечі до берегів Криту стала масштабна пожежа, що спалахнула всередині авіаносця. Вогонь лютував у пральному відсіку понад добу, і дим швидко поширився житловими палубами.