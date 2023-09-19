Глава німецького МЗС нагадала, що Статут ООН забезпечує мир.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала подати рішучий сигнал проти президента Росії Володимира Путіна через агресивну війну проти України.

"Особливо зараз, коли російський президент нападає не тільки на європейський мирний порядок, але і на Статут Організації Об'єднаних Націй, в ООН також не може бути ніякого "бізнесу як зазвичай", - цитує заяву Бербок на полях Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку видання Tagesschau.

Вона вказала, що Статут ООН – гарантія миру, тому європейці разом з іншими країнами світу хотіли поставити російську агресію на порядок денний ООН у різних форматах. У цьому контексті глава німецького МЗС підкреслила проблему дітей, викрадених Росією в Україні, і питання відповідальності Путіна, а також, "як ми можемо, нарешті, стати трохи ближче до світу".

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"Попри всі кризи в світі, особливо в наші дні, ми не тільки повинні просувати Статут Організації Об'єднаних Націй, але і разом відстоювати його. Статут - це "наш мир, (...) наше страхування життя по всьому світу", - підсумувала дипломат.

78-а Генасамблея ООН в Нью-Йорку - останні новини

Очікується, що на поялях Генасамблеї ООН прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва хочуть провести зустрічі із Зеленським.

Борт з подружжям Зеленських прибув до Нью-Йорка у ніч на 19 вересня, де їх зустрічала посол України в США Оксана Маркарова. Президент України відправився університетську лікарню Стейтен-Айленда, де відвідав поранених українських бійців.

Крім того, Олена Зеленська виступить на полях Генасамблеї, проведе зустріч з родиною Клінтон, які підтримує Україну, а також з Генеральним директором ВООЗ. Також вона разом з гендиректором ЮНЕСКО відкриє виставку, присвячену знищенню Росією культурної спадщини України.

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