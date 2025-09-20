У Путіна вважають, що Трамп занадто емоційно ставиться до теми війни в Україні.

У Кремлі розродилися відповіддю на слова американського президента Дональда Трампа про те, що його російський друг Володимир Путін його підвів.

Зокрема, офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков висловив думку, що Трамп дуже емоційно ставиться до війни РФ проти України.

Він додав, що російська влада розуміє, що США і особисто Трамп дуже стараються і докладають зусиль, щоб покласти край війні.

Відео дня

"Тому, звичайно, президент Трамп досить емоційно, скажімо так, ставиться до цієї теми. Це абсолютно зрозуміло", - висловився представник Кремля.

Заява Трампа про Путіна

Напередодні під час прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Трамп, коментуючи питання війни в Україні, сказав, що Путін його "підвів".

"Він мене підвів. Він мене дійсно підвів. Подивимося, чим це все закінчиться", - сказав Трамп.

Глава Білого дому навіть визнав, що вважав, що легко зможе закінчити війну в Україні, покладаючись на свої особисті стосунки з Путіним.

Крім цього Трамп висловив думку, що вимагати від Кремля згоди на припинення вогню в Україні ще не час.

"Здається, зараз ще не час просити Путіна про припинення вогню. Якщо мені доведеться вимагати припинення вогню, я вживу жорстких заходів", - сказав американський президент.

Вас також можуть зацікавити новини: