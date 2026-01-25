'З болем стежу': Папа Римський відреагував на російський енергетичний терор України

Понтифік переконаний, що дії росіян поглиблюють прірву між двома народами.

Папа Лев XIV під час недільної зустрічі з вірянами "висловив свою солідарність з населенням України, що страждає через обстріли енергетичної інфраструктури". Про це повідомляє офіційне видання Ватикану Vatican News.

Так, у своєму зверненні до присутніх понтифік звернув увагу, що зараз Україна зазнає постійних обстрілів, що "наражають все населення на зимовий холод".

"З болем стежу за тим, що відбувається, я близький до тих, хто страждає, і молюся за всіх них", – сказав він.

Відео дня

Папа Лев XIV наголосив, що затягування війни та її дедалі серйозніші наслідки для цивільного населення поглиблюють прірву між народами і віддаляють справедливий і тривалий мир.

"Заохочую всіх ще більше посилити зусилля з метою покласти край цій війні", – сказав лідер усіх католиків світу.

Інші заяви Папи про Україну

Як писав УНІАН, на Різдво Папа Римський Лев XIV закликав до мирних переговорів для припинення воєн у світі, зокрема попросив вірян молитися за те, щоб лідери України та Росії знайшли мужність розпочати прямий діалог задля завершення війни.

Перед тим понтифік заявляв, що відчуває "великий сум" через те, що Кремль не погодився на пропозицію різдвяного припинення вогню у своїй війні проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: