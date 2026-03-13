Країни ЄС запропонували заборонити в'їзд росіянам, які воювали проти України, - Politico

Приїзд таких росіян може сприяти зростанню організованої злочинності, вважає влада деяких європейських країни.

Лідери деяких країн Євросоюзу закликали Брюссель посилити візові правила для громадян Росії, які воювали проти України.

Як повідомляє Politico, відповідний лист до президента Європейської ради Антоніу Кошти та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн підписали 8 європейських лідерів, серед яких канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

У документі наголошується, що війна Росії проти України може створювати довгострокові ризики для внутрішньої безпеки Шенгенської зони, де діє режим вільного пересування.

Автори листа попередили, що демобілізовані російські військові або ті, хто повертається з фронту на ротацію, можуть намагатися подорожувати до країн ЄС. Це може сприяти зростанню організованої злочинності, насильницьких правопорушень або діяльності, пов’язаної з ворожими державами.

"Особливе занепокоєння викликає той факт, що значна частина російських військових була завербована з в’язниць", - йдеться у повідомленні.

Лідери також зазначили, що проблема стає дедалі актуальнішою через збільшення кількості виданих росіянам віз.

За оцінками туристичної індустрії, у 2025 році громадяни Росії подали від 620 до 670 тис. заявок на шенгенські візи, що ставить їх у п’ятірку найчисленніших заявників на в’їзд до ЄС. Чотири з п’яти заявників отримали візу.

У листі наголошується, що навіть окремі випадки в’їзду можуть мати серйозні наслідки для безпеки окремих держав-членів або всієї Шенгенської зони.

Ініціативу також підтримали Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Румунія та Швеція. Вони закликають Єврокомісію підготувати цільові візові обмеження для таких категорій громадян і розглянути зміни до законодавства ЄС, які дозволять країнам союзу координувати заборони на в’їзд.

У ЄС, додає Politico, уже посилили візові правила для росіян упродовж останніх років – нині більшість віз видається на коротший термін і з обмеженою дією.

В’їзд росіян в ЄС

Нагадаємо, торік Європейська комісія ухвалила посилення правил щодо надання віз росіянам для в’їзду в Євросоюз. Це сталося церез підвищені ризики для безпеки через війну РОсії проти України.

Також йшлося, що причина - використання Кремлем міграції як зброї, акту саботажу та потенційного зловживання візами. Тоді повідомлялося, що громадяни РФ більше не зможуть отримувати багаторазові візи.

