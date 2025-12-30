Путін досі не поступився буквально нічим на мирних перемовинах, – Помпео

Кремлівський диктатор наврядчи піде на поступки й у тих питаннях, які лишилися, вважає Майк Помпео.

Кремлівський диктатор Володимир Путін досі не пішов на жодні поступки щодо закінчення війни в Україні. Про це заявив колишній держсекретар США Майк Помпео, якого цитує The Hill.

"Володимир Путін, наскільки я можу судити, досі не поступився буквально нічим. І хоча вони кажуть, що досягнуто 90-відсоткової згоди, я сумніваюся, що Володимир Путін вважає, що решта 10 відсотків, які залишаються, є чимось, від чого він готовий відмовитися", – сказав Помпео.

Він додав, що йдеться про територіальні питання. А також про те, щоб європейські миротворці перебували на території України.

"Це частина гарантії безпеки. Я впевнений, що для нього (Путіна, – УНІАН) це отруйна пігулка", – додав Помпео.

Мирні переговори: важливі новини

Нагадаємо, 29 грудня РФ звинуватила Україну в нібито атаці безпілотників на резиденцію Путіна в Новгородській області. Як зазначив очільник МЗС РФ Сергій Лавров, загалом російські військові знищили 91 дрон. На тлі цього він також заявив, що "переговорна позиція РФ буде переглянута" і пригрозив ударами РФ у відповідь.

Цю провокацію вже прокоментував президент Володимир Зеленський. Він назвав її брехнею та заявив, що РФ готує виправдання для ударів по державних будівлях у Києві. Крім того, Зеленський звинуватив РФ у бажанні зірвати перемовний процес.

Крім того, президент України в інтервʼю Fox News заявив, що війна з РФ може завершитися вже у 2026 році. За словами Зеленського, якщо цього не відбудеться, Путіну доведеться оголошувати мобілізацію, чого кремлівський диктатор робити не хоче.

