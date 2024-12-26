За словами чиновників, європейському населенню буде складно "продати" відправлення солдат, щоб "вмирати" в Україні.

У Європі скептично налаштовані щодо шансів відправити миротворчі війська в Україну, якщо до місії не приєднаються американці.

Як пише "Радіо Свобода" з посиланням на джерела, європейські чиновники вважають, що буде дуже складно переконати населення Європи в необхідності відправити європейських військових до України без участі США у місії.

Зокрема, один з посадовців нагадав про скептицизм у Чехії та Польщі з цього питання, а це дві країни, які мають забезпечити досить багато солдатів.

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"Не вірте в європейських солдатів на українській землі з двох причин: росіяни цього не приймуть – перше. Друге – це важко "продати" європейському населенню (відправлення "наших хлопців" в Україну вмирати – чудова фраза для популістів)", – каже інший дипломат.

Миротворці в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Європі тривають дискусії про можливе введення миротворців на лінію розмежування між Україною та РФ в разі домовленості про закінчення бойових дій.

Авторитетний військовий аналітик Франц-Штефан Гаді переконаний, що ідея з миротворцями матиме сенс лише у тому випадку, якщо це будуть добре оснащені потужні війська, справді готові до бою з росіянами.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічей у Брюсселі обговорювали ідею розміщення в Україні миротворчої місії.

Деякі країни вже висловились з цього питання. Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що може уявити собі німецьких солдатів в Україні, але тільки після припинення вогню.

В Іспанії вже заявили, що точно не планують посилати своїх солдатів, тоді як міністр оборони Італії Гвідо Крозетто назвав умову, за якої він готовий буде направити війська в Україну.

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