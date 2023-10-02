Чоловік відправився нібито на відпочинок в дружню країну, а там вже зв'язався з американськими дипломатами.

З Росії втік льотчик Росгвардії. Відправившись у відпустку з сім'єю до ОАЕ, він вже на місці здався представникам американського посольства. Про це повідомляє телеграм-канал "Досьє шпигуна".

Військовослужбовець авіаційної ескадрильї Росгвардіі старший лейтенант на прізвище Гавриченко з позивним "Гавр" в кінці вересня отримав належну відпустку і поїхав відпочивати в Дубай. Там він прийшов до посольства США і заявив, що готовий співпрацювати, оскільки воювати проти України він не бажає.

За даними згаданого телеграм-каналу, намовити до втечі льотчика міг його товариш по курсантському минулому Антон Васильєв, який служив в 610-му центрі бойового застосування і перенавчання льотного складу в місті Іваново. На самому початку повномасштабного вторгнення в Україну Васильєв покинув Росію і перебрався в Лос-Анжелес. Зараз він нібито займається організацією зборів для української армії і допомагає американській розвідці.

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В даний момент ФСБ з'ясовує обставин втечі Гавриченка через ОАЕ: його товаришів по службі допитують, у них проводять обшуки. ФСБ вважає, що саме Антон Васильєв переконав Гавриченка в необхідності втечі.

Військові льотчики тікають з Росії

За даними згаданого пабліку "Досьє шпигуна", Гавриченко і Васильєв — далеко не єдині російські льотчики, які втекли від путінського "антифашизму". Зокрема паблік згадує льотчика 15-ї бригади армійської авіації лейтенанта Дмитра Мішова, який втік до Литви.

Також широку славу здобув епізод з льотчиком 319-го окремого вертолітного полку капітаном Максимом Кузьміновим, який викрав вертоліт Мі-8АМТШ, причому разом з екіпажем, і за погодженням з ГУР МОУ посадив його на підконтрольній Києву території України. За це він отримав винагороду в розмірі 500 000 доларів США.

Також УНІАН розповідав, що до США втік російський інженер, який знає секрети ракетоносця Ту-160. Він попросив притулку в США і пообіцяв розкрити таємниці про кращий бомбардувальник Росії.

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